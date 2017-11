O povolanie mestského policajta v Hnúšti je veľmi malý záujem

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hnúšťa 2. novembra (TASR) – Záujem o povolanie mestského policajta v meste Hnúšťa na severe Rimavskosobotského okresu, ktorý má v rámci SR najvyššiu nezamestnanosť, je veľmi malý. Pre TASR to uviedol náčelník Mestskej polície (MsP) Hnúšťa Milan Migaľa, podľa ktorého má na to okrem náročnosti samotnej práce vplyv i to, že ekonomike sa darí a je dostatok pracovných miest.priblížil náčelník s tým, že tabuľkové mzdy u MsP nie sú lákadlom a u ľudí, ktorí do verejnej správy nastupujú prvýkrát, sú so všetkými príplatkami na hranici okolo 500 eur v čistom.objasnil Migaľa.K nevýhodám práce mestského policajta podľa neho patrí i nerovnomerne rozvrhnutý fond pracovného času s množstvom popoludňajších a víkendových služieb a nutnosť naplánovať si v rámci nich rôzne administratívne úkony, predvolania a výsluchy.Špecifikom MsP v Hnúšti je podľa náčelníka tiež fakt, že počas pracovného dňa majú vždy 1,5 pracovnej zmeny.doplnil Migaľa.Nezáujem o toto povolanie sa podľa neho naplno prejavil tohto roku, keď hľadali dvoch nových pracovníkov.zakončil.