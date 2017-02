O prácu u nového investora v Prievidzi prejavilo záujem asi 6000 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prievidza 2. februára (TASR) - Zamestnancov pre svoj nový výrobný závod v Prievidzi si Brose hľadá po celom Slovensku, ale aj v priľahlých regiónoch. Nedostatok pracovnej sily pre výrobu však tento subdodávateľ pre automobilový priemysel nepociťuje, o prácu v jeho novom závode v metropole hornej Nitry podľa neho prejavilo záujem asi 6000 ľudí.uviedol pre TASR konateľ Brose Prievidza Axel Mallener.Náborové aktivity nového investora v Prievidzi podľa jeho ďalších slov prebiehajú po celom Slovensku, ako aj v priľahlých regiónoch, napríklad v Českej republike.konkretizoval.Noví zamestnanci absolvujú v závode i zaškoľovanie, každému novému je v Brose podľa slov Mallenera priradený plán zaškolenia, aby sa čo najrýchlejšie a čo najlepšie ujal svojej novej úlohy.priblížil.Subdodávateľ pre automobilový priemysel nedávno dokončil výstavbu prvej fázy svojho závodu, momentálne už pripravuje ďalšiu.ozrejmil konateľ Brose Prievidza.Od budúceho školského roka, v septembri 2017, by sa mali pre prácu v Brose začať v rámci systému duálneho vzdelávania pripravovať žiaci handlovskej a prievidzskej strednej odbornej školy. Spoluprácu so školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja potvrdil vlani zamestnávateľ i podpisom memoranda.doplnil Mallener. Duálne vzdelávanie funguje už niekoľko rokov aj v Nemecku, kde sídli materská firma Brose.uzavrel Mallener.Nemecký subdodávateľ pre automobilový priemysel začal s výstavbou prvej časti závodu s rozlohou 25.000 štvorcových metrov (m2) v januári 2016. V tomto období spúšťa sériovú výrobu, pričom komponenty bude dodávať pre všetky etablované značky automobilov. Ďalšiu etapu závodu plánuje investor začať budovať v lete 2017, dokončená by mala byť v apríli alebo máji 2018. Do strategického závodu investuje 50,1 milióna eur. Ročný obrat závodu by mal podľa predpokladov spoločnosti dosiahnuť v prvom roku 150 až 200 miliónov eur a postupne by sa mal zvýšiť nad 500 miliónov eur.Spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o. vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose International GmbH Coburg. Skupina Brose má zastúpenie v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Jej produkcia sa zameriava na výrobu mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov, viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických systémov pre dvere automobilov, zadné výklopné dvere a sedadlá. Zamestnáva takmer 25.000 pracovníkov.Priemerná miera nezamestnanosti v okrese Prievidza predstavovala podľa posledných dostupných údajov v decembri minulého roka 8,13 %, pričom je najvyššia spomedzi všetkých okresov v rámci Trenčianskeho kraja.