O prezidentovi Kostariky sa rozhodne až v druhom kole v apríli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San José 5. februára (TASR) - Nový prezident stredoamerického štátu Kostarika bude známy až po druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 1. apríla. Vyplýva to z čiastkových výsledkov nedeľňajších volieb, informovala agentúra AP.Hlasovanie výrazne ovplyvnil januárový verdikt Medziamerického súdu pre ľudské práva, podľa ktorého by Kostarika mala povoliť sobáše osôb rovnakého pohlavia. Súd jej taktiež nariadil, aby zaručila párom rovnakého pohlavia práva napríklad na dedenie majetku či adopciu detí.Po sčítaní približne 58 percent odovzdaných hlasov skončil na prvom mieste so ziskom 25,6 percenta hlasov 43-ročný novinár, kazateľ a kresťanský spevák Fabricio Alvarado. Zastáva tvrdý postoj voči sobášom osôb rovnakého pohlavia, s ktorými nesúhlasia približne dve tretiny Kostaričanov.Ako druhý skončil Carlos Alvarado z vládnucej Strany občianskej akcie, ktorý dostal 20,6 percenta hlasov. Alvarado ako jediný potenciálne úspešný kandidát otvorene podporoval manželstvá osôb rovnakého pohlavia, čím si získal podporu sociálne orientovaných liberálnych voličov.Tesne za ním sa umiestnil podnikateľ Antonio Álvarez z opozičnej Strany národného oslobodenia so ziskom 19,2 percenta hlasov. Je síce proti manželstvám homosexuálov, ale podporuje uznanie určitých ďalších práv pre homosexuálne páry.O prezidentský úrad v Kostarike sa uchádzalo 13 kandidátov. Ak žiadny nezíska vo voľbách 40 percent hlasov, prví dvaja postúpia do druhého kola.