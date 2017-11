O priazeň voličov sa bude v NSK uchádzať 282 kandidátov na poslancov

Pohľad na Zobor. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 1. novembra (TASR) – Vo voľbách do vyšších územných celkov sa bude 4. novembra v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) uchádzať o priazeň voličov 282 kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva. Približne 565.000 oprávnených voličov si okrem toho bude vyberať spomedzi ôsmich kandidátov na post predsedu NSK.Ako informovala volebná komisia NSK, s podporou strán Smer-SD, SNS a Most-Híd kandiduje súčasný predseda NSK Milan Belica, ktorý je vo funkciu od vzniku vyšších územných celkov. Koalícia pravicových strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS nominovala herca a krajského poslanca Jána Grešša. Za stranu SMK kandiduje jej podpredseda a krajský poslanec Iván Farkas. Kandidátom strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko je poslanec NR SR Milan Uhrík.Zoskupenie Nový parlament nominovalo bezpečnostného analytika Jána Marka. Za Maďarskú kresťanskodemokratickú alianciu (MKA) kandiduje podnikateľ Ľászló Hajdu. Ako nezávislý bude kandidovať Peter Oremus, ktorý je v súčasnosti poslancom v krajskom i nitrianskom mestskom zastupiteľstve. Nezávislou kandidátkou je aj krajská a nitrianska mestská poslankyňa Renáta Kolenčíková.Voliči si budú môcť vyberať aj svojich zástupcov v 54-člennom regionálnom parlamente v ôsmich volebných obvodov. Najviac ich bude z obvodu Nitra, ktorý bude zastupovať 13 poslancov. Z obvodu Levice to bude deväť, z Komárna a Nových Zámkov osem, z Topoľčian šesť a z obvodu Šaľa štyria poslanci. Po troch zástupcoch si budú voliči vyberať v obvode Zlaté Moravce a Štúrovo.Najviac kandidátov na poslancov Zastupiteľstva NSK je v obvode Nitra, kde sa ich o podporu voličov uchádza 82. V obvode Levice sa uchádza o post poslanca 46, v Nových Zámkoch 40 a v Komárne 35 kandidátov. V obvode Topoľčany si budú voliči vyberať spomedzi 33 kandidátov, v Šali to bude 19 a v Zlatých Moravciach 18 kandidátov. V obvode Štúrovo má záujem o miesto v krajskom parlamente deväť kandidátov.