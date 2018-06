O primátorské kreslo v Bratislave chce zabojovať aj V. Béreš

Viktor Béreš, archívna snímka. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 18. júna (TASR) – O post primátora Bratislavy chce v tohtoročných komunálnych voľbách zabojovať aj predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš. Ak sa mu podarí zvíťaziť, presadiť by chcel ukončenie vplyvu finančných skupín a developerov na chod hlavného mesta. TASR o svojej kandidatúre informoval Béreš.vyhlásil kandidát. Ak by vo voľbách uspel, Bratislavu by chcel riadiť dynamicky. Metropola Slovenska sa musí podľa neho rovnať významom, estetikou aj kultúrou s inými európskymi mestami.Kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách zatiaľ ohlásili architekt a hudobník Matúš Vallo, ďalej starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, ktorý má podporu opozičných OĽaNO, SaS a Sme rodina. Kresťanskodemokratické hnutie postaví vo voľbách ako kandidátku na bratislavskú primátorku Caroline Líškovú. Kandidatúru na primátora hlavného mesta ohlásil aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podľa vlastných slov oznámi včas, či bude, alebo nebude opätovne kandidovať. Mal by tak urobiť pred koncom leta.