O prípadnom väzobnom stíhaní Mariana K. môžu rozhodovať dva súdy

Na archívnej snímke podnikateľ Marián Kočner. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. júna (TASR) – O prípadnom vzatí podnikateľa Mariana K. do väzby by mal na návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) rozhodovať do víkendu pravdepodobne Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, alebo nižší bratislavský súd.Keďže skutok, ktorého sa mal dopustiť Marian, K. sa udial ešte predtým, ako boli zriadené bývalý Špeciálny súd a súčasný ŠTS, je možné, že o veci (väzobnom stíhaní) bude na návrh prokurátora napokon rozhodovať nižší Okresný súd Bratislava 5, ktorý pojednáva kauzu zmeniek. TASR o tom vo štvrtok informovali viaceré justičné zdroje.ÚŠP potvrdil, že podnikateľa Mariana K. v stredu (20.6.) zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek.uviedla ďalej v stredu pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala podnikateľa Mariana K.povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.Viac informácií polícia podľa vyjadrenia v stredu v súčasnosti nemôže poskytnúť.