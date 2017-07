O prvkoch tradičnej ľudovej kultúry by mali vyjsť nové šlabikáre

Ilustračné foto. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Bratislava 24. júla (TASR) – Najmenší školáci by sa s ľudovými tradíciami Slovenska a prvkami tradičnej ľudovej kultúry (TĽK) mali oboznámiť aj prostredníctvom nových šlabikárov, venovaných jednotlivým prvkom z Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyplýva to zo správy o plnení úloh stanovených Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020. Správu, ktorá dokumentuje plnenie úloh v období od začiatku roka 2015 do 30. júna 2017, dnes vláda SR vzala na vedomie.Ako vyplýva zo správy, ktorú na rokovanie predložil minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), sériu šlabikárov pripravuje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru v rámci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (CTĽK-SĽUK), ktoré je koordinátorom plnenia úloh, stanovených v strategickom materiáli. "spresnili autori správy.Pripomenuli, že v národnom Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) je v súčasnosti 13 prvkov, pričom v období od začiatku roka 2015 do polovice tohto roka doň pribudli štyri prvky - Horehronský viachlasný spev, Modrotlač, Vajnorský ornament a Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny. V celosvetovom zozname má SR k dnešnému dňu zapísané štyri prvky. V sledovanom období k prvkompribudla v roku 2015a v roku 2016. Ďalším prvkom, ktorý by mal rozšíriť slovenské zastúpenie v celosvetovom zozname, je Horehronský viachlasný spev.pripomenuli tvorcovia správy.Najviac zadefinovaných strategických úloh stanovených v koncepcii sa týka oblasti inventarizácie, dokumentácie a archivácie TĽK. V tejto časti autori poukazujú napríklad na sprístupnenie webového sídla Fondu tradičnej ľudovej kultúry (www.fondtlk.sk), ktoré prináša informácie o kultúrnych a digitálnych objektoch z regiónov a lokalít SR, a to z archívov súkromných i právnických osôb získaných vlastným výskumom CTĽK-SĽUK a prostredníctvom externých spolupracovníkov v rokoch 2008-2017. Stránka v súčasnosti zverejňuje okolo 800 digitálnych objektov.uviedli v správe.Informovali tiež o tom, že vo verejne dostupnej databáze – Registri výrobcov ľudovej umeleckej výroby - je v súčasnosti evidovaných 1847 osôb. V rámci elektronických encyklopédií Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) je priebežne budovaný aj Register výrobkov, v tom je zapísaných v súčasnosti 5022 produktov ľudovej umeleckej výroby.Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 schválila vláda SR 7. januára 2015. Koncepcia definuje 22 strategických úloh a cieľov do roku 2020. Týkajú sa šiestich hlavných oblastí. Okrem spomínaných - inventarizácie a dokumentácie a reprezentatívnych zoznamov NKD - sú to oblasti, zamerané na vydavateľskú činnosť, výchovu a vzdelávanie, medzinárodnú spoluprácu a prezentačnú činnosť.