O revolučnom pohybe zanechal J.M.Hurban podrobné svedectvo

Bratislava 20. júla (TASR) - V druhej polovici septembra roku 1848 revolučné udalosti v Rakúsko-Uhorsku dostali rýchly spád. V nedeľu 17. septembra zaznel povel a vyše päť stotín slovenských dobrovoľníkov, čo je približne 500 mladých mužov, sa vydalo na cestu do viedenského Prátra. Tam nastúpili na železnicu a odcestovali na Moravu. Ako udáva Kronika Slovenska,Ako vidieť, Slovenské povstanie 1848-1849 malo od začiatku internacionálny charakter. Revolučné ideály slobody, rovnosti a bratstva a v rakúsko-uhorskej monarchii aj národnej slobody, a to najmä medzi slovanskými národmi, zabrali predovšetkým medzi mladšími generáciami. A navyše – dnes by sme povedali – naprieč celým triednym spektrom. Rovnako zarezonovali medzi vzdelanými ľuďmi, roľníkmi, remeselníkmi i robotníkmi.Druhou príčinou boli organizačné a rétorické schopnosti trojice Štúr, Hurban a Hodža, ktoré prejavili už celé týždne a mesiace predtým a spolu vytvárali veľkú politickú skúsenosť. Ešte vo Viedni stihli ustanoviť aj Slovenskú národnú radu. Jej členmi boli Bloudek, Zach a Janeček pre vojenské záležitosti, Štúr, Hurban a Hodža boli politickými vodcami.Už v Bzenci vítalo výpravu okolo 150 dobrovoľníkov, medzi nimi mladí ľudia z Hurbanovho kraja. Potom sa výprava vydala cez Veselí na Morave, Velkú nad Veličkou a Javorník k moravsko-slovenskej hranici. Tesne pred hranicou, pri Vrbovanskom sedle, sa sformovala do ôsmich stotín, vojaci dostali zbrane a na čelo stotín sa postavili vojenskí velitelia. No a nemohli chýbať ani plamenné reči.Tak rečnil Ľudovít Štúr. Hurban bol konkrétnejší.Takto zhrnul obsah Hurbanovej reči Tomáš Winkler v diele Perom a mečom.No a samotný Jozef Miloslav Hurban v životopise Ľudovít Štúr na 18. september spomína takto:Je to strohá reč spomienkového charakteru, no jednoznačne hovorí o tom, že Slovenské povstanie 1848-1849 malo od začiatku národný a ľudový charakter. Hurbanove „potravné články“ v skutočnosti znamenali chlieb, koláče, mäso, slaninu, no a – slivovicu.Bojovníci – dobrovoľníci sa potom vydali cestou na Myjavu. Jaroslav Rezník to v Knihe Túry do literatúry na základe spomienok a historickej literatúry opísal takto:No a Hurban nám v závere diela Ľudovít Štúr zanechal presné a konkrétne svedectvo, ako to vyzeralo na začiatku revolučného pohybu v meruôsmych rokoch:To už bola sila, ktorú museli zobrať vážne aj na cisárskom dvore. A keď prišla správa o prvej bitke tohto ľudového vojska, nastúpil politický kalkul – ako túto živelnú silu dostať na svoju stranu a využiť ju vo svoj prospech.