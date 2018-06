O rok odštartujú hokejbalové MS v SR, Stümpel: Doma chceme uspieť

Na snímke zľava Miroslav Klíma, výkonný riaditeľ Visit Košice, Stanislav Petrík, dlhoročný hokejbalový reprezentant Slovenska, štvornásobný majster sveta a dvojnásobný najlepší hráč sveta za rok 2015 a 2017 a Jozef Stümpel, prezident Slovenskej hokejbalovej únie. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 14. júna (TASR) - Presne o rok, 14. júna 2019, sa v Košiciach začnú majstrovstvá sveta mužov i žien v hokejbale. Najvýznamnejšia hokejbalová akcia sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch. Domáci reprezentanti budú patriť k najväčším favoritom turnaja a na zlatý hetrik by radi nadviazali štvrtým titulom v rade.Fanúšikovia na východe sa tak môžu tešiť nielen na vrcholový hokej, ale i hokejbal. Hokejbalové MS sú organizované v dvojročných cykloch a rovnako ako hokejový šampionát aj hokejbalový sa na Slovensko vráti po ôsmich rokoch.V roku 1996 sa historicky prvé MS konali v Bratislave, v roku 1999 privítal svetovú elitu Zvolen a v roku 2011 opäť hlavné mesto.povedal generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) a zároveň člen organizačného výboru MS 2019 v Košiciach Július Száraz.Slovenskí reprezentanti sa na MS predstavia 13-ty krát, pre ženy pôjde o siedmu účasť. Slovensko v súčasnosti predstavuje jednu z najväčších hokejbalových veľmocí, o čom svedčia tri majstrovské tituly v rade a štyri celkovo. Na ne by domáci radi nadviazali aj v domácom prostredí. Triumfovať štyrikrát v rade doteraz dokázali iba reprezentanti Kanady (2001-2007). Nadvládu "javorových listov" demonštruje prehľad titulov medzi ženami, kanadské reprezentantky sa tešili štyrikrát. Jeden titul majú na konte Slovenky, zlato z MS 2017 budú obhajovať Češky.Radosť z organizácie svetového podujatia má aj samotné mesto Košice. V roku 2019 privíta dve veľké akcie.poznamenal výkonný riaditeľ Visit Košice Miloslav Klíma.Hrať sa bude v Steel aréne a na jej tréningovej ploche. V hlavnej hale budú prebiehať zápasy A-kategórie a vybrané zápasy žien, v druhej sa bude bojovať o postup z B-skupiny a diváci v nej budú môcť sledovať aj zvyšné duely ženskej časti. Celkovo je v pláne presne 89 zápasov.zhrnul generálny manažér Steel arény Igor Havrilla.Prezident SHbÚ Jozef Stümpel je vo funkcii už šesť rokov a Slovensko pod jeho vedením prebralo organizáciu MS už druhýkrát. V roku 2014 sa totiž v Bratislave bojovalo aj o tituly v juniorských kategóriách.poznamenal Stümpel. Legenda slovenského hokeja i hokejbalu slávnostne spustila webovú stránku šampionátu, na ktorej sa okrem iných informácií nachádza aj odpočítavanie času zostávajúceho do MS.Už bývalý hokejový i hokejbalový brankár Stanislav Petrík je jediný, kto bol ako hráč pri všetkých štyroch slovenských tituloch. O piaty sa však už nepokúsi, keďže pred pár mesiacmi ukončil aktívnu kariéru.poznamenal Petrík.Dejisko MS si už pozreli aj zástupcovia Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISBHF). Jej predseda George Gortsos z Kanady bol spokojný s halou a očarilo ho aj mesto.povedal prvý muž svetového hokejbalu.Organizátori MS 2019 predstavili v dejisku šampionátu aj logo podujatia. Jeho dominantou sú dvaja hráči v osobnom súboji, za nimi Dóm sv. Alžbety, ktorý je dominantou Košíc a Steel Aréna. Logo je farebne ladené do slovenskej bielo-modro-červenej trikolóry. V jeho spodnej časti je nápis Ball Hockey World Championship Košice 2019.