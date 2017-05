O. Sehnalová: Europarlament žiada európsky prieskum kvality potravín

Europarlament Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) v súčasnom volebnom období oveľa väčšiu váhu prikladá otázke rozdielnej kvality potravín, než tomu bolo v minulosti. Povedala to dnes česká europoslankyňa Olga Sehnalová (ČSSD) na seminári Dvojaká kvalita potravín, ktorý sa konal na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.Sehnalová, ktorá je členkou Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO), v rozhovore pre TASR upozornila, že do niekoľkých rezolúcií EP sa podarilo presadiť tému dvojakej kvality potravín, na jeho pôde prebehlo viacero vypočúvaní k tejto otázke a časť europoslancov požiadala o zaradenie tejto témy do plenárnej rozpravy.Podľa nových pravidiel EP sa takáto žiadosť nestratí a rozprava sa musí konať. V tom prípade budú na nej prítomní aj zástupcovia Európskej komisie.uviedla Sehnalová. Pripomenula, že IMCO poveril Európsku komisiu, aby podporila projekt, ktorý EP žiada od roku 2013 - veľký európsky prieskum kvality potravín. V budúcoročnom rozpočte EÚ by na to mali byť vynaložené finančné prostriedky, europoslanci čakajú na potvrdenie zo strany exekutívy EÚ.Sehnalová vyjadrila sklamanie, že mnohí jej parlamentní kolegovia, hlavne z pravicového tábora, nepodporili pozmeňujúci návrh EP, ktorý by zakázal praktiky dvojakej kvality tovarov v rámci nariadenia o zemepisnom blokovaní (geoblokácia).Česká europoslankyňa pripomenula, že je spravodajkyňou nariadenia, ktoré by sa malo zaoberať cezhraničnou spoluprácou medzi národnými dozornými orgánmi. Podľa jej slov aj takáto regionálna spolupráca môže byť nápomocná v boji proti duálnej kvalite - hlavne ak pomôže tento fenomén lepšie zmapovať a vyjasniť možnosti, či podľa platnej legislatívy bude možné tieto praktiky postihovať a ak áno, akým spôsobom.Podľa Sehnalovej je čoraz viac poslancov naklonených riešeniu otázky dvojakej kvality potravín, dokonca aj mnohí pravicoví poslanci, ktorí s tým mali problém, menia svoje názory.vyhlásila poslankyňa.