O sťahovaní londýnskych bánk do EÚ po brexite možno rozhodnú školy

Madrid 21. januára (TASR) - O budúcnosti bankárov v Európe po brexite sa bude možno rozhodovať aj v školských laviciach, nielen v luxusných zasadacích miestnostiach finančných inštitúcií.Britská premiérka Theresa Mayová tento týždeň konečne načrtla základný plán odchodu svojej krajiny z Európskej únie (EÚ), ktorý počíta aj s jej vystúpením zo spoločného trhu. To znamená tzv. tvrdý brexit.Zahraničné banky v Londýne sa už vlani začali pripravovať na presun niektorých oddelení do Európy. Po rozhodnutí o tvrdom brexite bude zrejme sťahovanie bankárov oveľa rozsiahlejšie, ako pôvodne plánovali.Na starom kontinente sa medzitým rozpútal súboj o londýnskych bankárov. Mestá v Európe súperia o to, kto získa najviac pracovných miest vo finančnom sektore.No zatiaľ čo vlani sa banky obzerali predovšetkým po voľných kanceláriách a potenciálne nižších životných nákladoch, po rozhodnutí o tvrdom brexite je jasné, že bankári nebudú chodiť do Európy iba na týždňovky, ale presťahujú sa aj s celými rodinami. A to znamená aj zmenu školy.Medzinárodné školy v mestách ako sú Paríž, Dublin a Madrid už evidujú zvýšený počet žiadostí o prijatie.uviedol Frank Powell, riaditeľ Runnymede College, britskej školy na severe Madridu, ktorú navštevuje približne 850 študentov. Všetci to podľa neho odôvodnili sťahovaním do Madridu.Bankári stále vyhodnocujú, čo bude pre nich znamenať tvrdý brexit. Podľa októbrovej správy Olivera Wymana pre lobistickú skupinu TheCityUK odchod Británie zo spoločného trhu môže ohroziť takmer 70.000 pracovných miest v ostrovnom finančnom priemysle. Banky si totiž chcú udržať tzv. pasové práva, ktoré im umožňujú ponúkať služby v celej EÚ.Generálny riaditeľ HSBC Holdings Stuart Gulliver tento týždeň povedal, že obchodné operácie banky, ktoré sa podieľajú 20 % na obrate investičnej divízie, sa možno presťahujú z Londýna do Paríža. A určite sa presunú na kontinent všetky aktivity, ktoré podliehajú legislatíve EÚ.Lákavý životný štýl zrejme nebude jediným kritériom pri výbere nových kancelárskych priestorov. Veľkú úlohu môžu pri tom zohrať práve školy.V každom prípade, rodiny, ktoré sa pripravujú na sťahovanie, sa musia poponáhľať. Prestížne medzinárodné školy na kontinente majú obmedzené kapacity. Runnymede College môže napríklad prijať len 40 nových študentov.Írsko je ďalším potenciálnym cieľom bankárov z Londýna. A nielen preto, že v jeho prípade odpadá jazyková bariéra, čo je výhodné pre rodiny s deťmi. Írska vláda najnovšie naznačila, že uvažuje o založení novej medzinárodnej školy.V dublinskej medzinárodnej St Kilian's German School/Eurocampus tiež častejšie vyzváňajú telefóny. Alice Lynchová, riaditeľka školy, ktorú navštevuje 722 detí, od škôlkarov po stredoškolákov, nechce špekulovať, do akej miery k tomu prispel brexit. Ale potvrdila, že mnohí rodičia, s ktorými telefonovala, nie sú z Írska.Zvýšený počet žiadostí eviduje aj medzinárodná škola Marymount School v Neuilly neďaleko Paríža.Peter Kotrc, riaditeľ Brandenburg International School v Berlíne pre prieskumnú spoločnosť TIC povedal, že školy v mestách ako je Frankfurt nad Mohanom budú zrejme čeliť veľkému dopytu. A tento tlak môže viesť k rozširovaniu ich kapacít i k tvoreniu nových škôl.