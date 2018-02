O staniciach STK a znížení pokút rozhodnú poslanci na ďalšej schôdzi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - O znížení pokút za chýbajúcu či neplatnú emisnú a technickú kontrolu a tiež o liberalizácii siete staníc emisných a technických kontrol rozhodne parlament až na nasledujúcej schôdzi. Tá má naplánovaný začiatok na 13. marca.Pôvodne sa pritom o návrhu nového zákona o prevádzke vozidiel v premávke, ktorý mal tieto zmeny priniesť do praxe, malo hlasovať na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Dôvodom odsunutia tohto hlasovania má byť veľa predložených pozmeňujúcich návrhov k zákonu.Zámer znížiť pokuty za neplatné či chýbajúce emisné alebo technické kontroly a liberalizáciu siete staníc technických a emisných kontrol pritom ministerstvo dopravy avizovalo ešte v decembri 2016, odvtedy sa ho však nepodarilo prijať. Ešte v marci 2017 predstavil rezort návrh novely súčasného zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý mal pokuty znížiť od júla 2017.Následne sa však v rámci legislatívneho procesu posúvala účinnosť novely tohto zákona a aj hlasovanie o ňom, až ministerstvo právnu normu z parlamentu v novembri minulého roka stiahlo. Dôvodom bolo, že problematiku zníženia pokút, a tiež aj liberalizáciu siete staníc technických a emisných kontrol upraví už nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.Aj hlasovanie o tomto zákone sa však momentálne posúva. Diskutovanou témou v návrhu zákona je napríklad liberalizácia siete staníc technických a emisných kontrol. Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) navrhuje úplnú liberalizáciu. To znamená, že by si takúto stanicu mohol založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo by tak nelimitovalo počet staníc kontroly, ako je tomu v súčasnosti. Od zmeny si rezort sľubuje zvýšenie počtu staníc a odstránenie dlhých čakacích lehôt na kontroly.Poslanec vládneho Smeru-SD Jozef Ježík však predložil pozmeňujúci návrh, ktorým chce liberalizáciu obmedziť. Podľa neho by musel tiež záujemca o vytvorenie stanice emisnej či technickej kontroly splniť zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo dopravy by však tento návrh posúdilo a rozhodlo, či vydá povolenie na vytvorenie novej stanice. Rezortu dopravy by sa tak ponechala kompetencia povoľovať vytváranie nových staníc technických a emisných kontrol. Ich počet by však mohol o konkrétne množstvo vzrásť.Čo sa týka pokút za chýbajúcu či neplatnú emisnú alebo technickú kontrolu, v súčasnosti vodičovi hrozí v obidvoch prípadoch pokuta vo výške 165 eur. Od 1. januára 2016 pritom platí, že ak majiteľ auta zaplatí do 15 dní dve tretiny z tejto pokuty, považuje sa sankcia za uhradenú.Teraz chce ministerstvo v novom zákone priniesť zmenu v tom, že ak si majiteľ auta dodatočne splní túto svoju povinnosť, čiže absolvuje technickú alebo emisnú kontrolu a zaplatí do 15 dní jednu tretinu z pokuty, táto sankcia sa bude považovať za uhradenú.