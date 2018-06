O stíhaní Mariana K. a Pavla R. bude súd rozhodovať v sobotu

Na snímke exriaditeľ televízie Markíza Pavol R. po výsluchu v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov eur 21. júna 2018 na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Na snímke exriaditeľ televízie Markíza Pavol R. po výsluchu v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov eur 21. júna 2018 na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 22. júna (TASR) – Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica bude o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) o väzobnom stíhaní podnikateľa Mariana K. a bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla R. rozhodovať v sobotu (23.6.) popoludní. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Návrh na väzobné stíhanie podal dozorujúci prokurátor Ján Šanta.Aj keby ŠTS vzal, alebo nevzal Mariana K. do väzby, s určitosťou sa jedna z procesných strán odvolá a podá sťažnosť voči rozhodnutiu nižšieho súdu. O nej bude potom rozhodovať po doručení zase Najvyšší súd SR. To isté platí aj o Pavlovi R.Vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA obvinil Mariana K. a Pavla R. z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vo štvrtok (21.6) o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl."Obidve osoby boli zadržané a je na ne spracovaný podnet na väzobné stíhanie," doplnil Wäldl. Vyšetrovateľ podľa informácie TASR žiada uvaliť v prípade kolúznu a preventívnu väzbu. O podnete bude rozhodovať prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.Obvinenia boli voči podnikateľovi Marianovi K. a bývalému riaditeľovi TV Markíza a exministrovi hospodárstva Pavlovi R. vznesené v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov eur. Právny zástupca Pavla R. avizoval, že proti vzneseniu obvinenia podajú sťažnosť.Národná kriminálna agentúra zadržala Mariana K. v stredu (20.6.). Vo štvrtok ráno prišiel na policajné prezídium Pavol R. Po výsluchu opustil policajnú budovu, neskôr ho polícia zadržala. Informovala o tom na sociálnej sieti. Obvinení absolvovali vo štvrtok výsluch pred vyšetrovateľom.