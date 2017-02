O titul Nevesta roka zabojuje desať vybraných finalistiek

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. februára (TASR) - V piatok 10. februára sa v rámci Svadobného veľtrhu v bratislavskej Inchebe uskutoční finále 3. ročníka súťaže Nevesta roka. Desať vybraných finalistiek zabojuje o titul Nevesta roka 2016, TIP Nevesta roka 2016 a Sympatia Nevesta roka 2016, a tiež hlavné ceny, romantické víkendové pobyty, elektroniku či darčekové balíčky. Do hlasovania o postup do finále tento rok organizátor zapojil nielen samotné páry, ale aj ich svadobčanov, ktorí porozprávali rôzne príbehy zo samotnej svadby.Nevesta roka odštartovala v roku 2014.TASR informovala Kristína Ilaszová z portálu WomanMan.sk, ktorý je hlavným organizátorom podujatia. Finálový program a vyhlásenie výsledkov súťaže sa koná každoročne na jednom z najväčších svadobných veľtrhov v Bratislave.Nevesty sa vo finálovom programe so začiatkom o 16.00 h predvedú v modeloch známej slovenskej dizajnérky, odhalia príbeh, ako ich manžel požiadal o ruku a nakoniec sa predvedú v svadobných a spoločenských šatách. Organizátori nepoňali túto súťaž ako klasickú Miss, preto aj tento rok budú víťazné nevesty dekorovať kvetinovými čelenkami.