O Trumpovom cestovnom nariadení súd rozhodne čo najskôr

Washington 8. februára (TASR) - Americký federálny odvolací súd v San Franciscu rozhodne "čo najskôr", či obnoví platnosť nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorým obmedzuje vstup cestujúcich z vybraných siedmich moslimských krajín a prisťahovalcov do USA. Oznámil to v utorok odvolací súd, keď si vypočul argumenty oboch strán súdneho sporu - vlády a dvoch amerických štátov, ktoré sa stavajú proti Trumpovmu nariadeniu.Advokáti amerického ministerstva spravodlivosti a severozápadného štátu Washington predniesli svoje argumenty na deviatom obvodnom odvolacom súde v San Franciscu v utorok počas hodinového konferenčného hovoru. Súd ho vysielal naživo na svojej webovej stránke, keďže verejnosť prejavila o kauzu obrovský záujem.Právny zástupca štátu Washington, Noah Purcell, povedal trojčlennej súdnej porote, že obnovenie zákazu "ktorý vládol na letiskách po zavedení nariadenia.Podľa slov Purcella Trumpovo nariadenie podpísané 27. januára spôsobilo, že študenti Washingtonskej štátnej univerzity uviazli v zahraničí, navyše odlúčení od rodín, a ľuďom s dlhodobým povolením na pobyt v USA zabránilo cestovať do cudziny.August Flentje, osobitný právny zástupca amerického ministerstva spravodlivosti, uviedol, že ak zablokovanie platnosti Trumpovho cestovného zákazu vďaka minulotýždňovému verdiktu súdu nižšieho stupňa bude naďalej platiť, spôsobí to "".Flentje argumentoval, že cestovné nariadenie vyplýva z právomoci, ktorú na prezidenta delegoval americký Kongres. Flentje tiež zdôraznil, že potreba ďalšieho preverovania osôb na základe Trumpovho nariadenia vychádza zo "zhoršujúcich sa podmienok v určitých krajinách".Keď ho však sudca William Canby jr. požiadal, aby uviedol trestný čin spáchaný niekým, kto dostal vstupné víza a pochádza z niektorej zo siedmich prevažne moslimských krajín zahrnutých do zákazu, Flentje pripustil, že taký zločin nebol zaznamenaný.Ústredným problémom kauzy nie je ani tak otázka, či má súd obnoviť zákaz vstupu určitých občanov do USA, ale skôr otázka, či Trumpovo nariadenie nie je vlastne zákazom vstupu moslimských prisťahovalcov. A taký zákaz by zrejme porušoval ústavu.Flentje trval na tom, že nariadenie nie je namierené proti moslimom, avšak Purcell poukazoval na výroky Trumpa a jeho poradcov, ktoré to potvrdzujú.Sudca Richard Clifton kládol naliehavé otázky obom stranám. Poukázal aj na to, že americký Kongres už v minulosti identifikoval spomenuté moslimské krajiny ako miesta, odkiaľ hrozí terorizmus, ale zároveň tieto krajiny reprezentujú iba malý zlomok moslimského sveta.Sudca takisto donútil Flentjeho pripustiť, že Trump a jeho blízki poradcovia mali verejné vyhlásenia, ktoré môžu byť využité ako dôkaz o ich úmysle obmedziť prisťahovalectvo moslimov.Nie je jasné, kedy súd vydá verdikt, ale sudkyňa Michelle Friedlandová oznámila, že súd si je vedomý naliehavosti záležitosti a rozhodnutie vydá "čo najskôr".Proti verdiktu tohto odvolacieho súdu v San Franciscu sa môžu obe strany odvolať na najvyšší súd.Trump už v utorok počas dňa novinárom v Bielom dome povedal, že je odhodlaný ísť s celou kauzou až na najvyšší súd. "Je to dôležité pre celú krajinu. Uvidíme, čo sa bude diať," vyhlásil.Trump nariadením z 27. januára zakázal na 90 dní vstup do USA cestujúcim z Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu a tiež všetkým utečencom na 120 dní - výnimkou sú utečenci zo Sýrie, ktorým zakázal vstup na neurčitý čas. Trump obhajoval svoj krok bezpečnostnými dôvodmi.