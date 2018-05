O účasť na uložení Hawkingovho popola sa už prihlásili tisíce ľudí

Britský fyzik, profesor Stephen Hawking. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. mája (TASR) - Tisíce ľudí sa už stihli prihlásiť do žrebovania o lístky na obrad, pri ktorom v júni uložia do zeme vo Westminsterskom opátstve urnu s popolom nedávno zosnulého britského teoretického fyzika Stephena Hawkinga. Účasť na pohrebe svetoznámeho fyzika sa len v stredu rozhodla jeho rodina umožniť tisícke vybraných šťastlivcov, pripomenula agentúra DPA.Nadácia Stephena Hawkinga (SHF) zriadila v tejto súvislosti webstránku www.stephenhawkinginterment.com, kde sa môžu záujemcovia o lístky do 15. mája zaregistrovať po vyplnení osobného formulára.uviedla SHF na Facebooku a pod svojím príspevkom zverejnila odkaz na správu spravodajskej stanice BBC, v ktorej sa hovorí o tom, že do žrebovania sa zaregistrovalo už 12.000 ľudí z dovedna 50 krajín.Hawkingov popol uložia 15. júna medzi hroby Isaaca Newtona a Charlesa Darwina. Posledná rozlúčka s týmto vedcom, ktorý zomrel 14. marca vo veku 76 rokov, sa konala 31. marca v univerzitnom kostole v meste Cambridge, kde dlhodobo pôsobil. Jeho poslednú vedeckú štúdiu, ktorú napísal s belgickým fyzikom Thomasom Hertogom, nedávno publikovali v odbornom časopise Journal of High Energy Physics.Hawking patril k najvýznamnejším svetovým odborníkom na gravitáciu a čierne diery. Následkom svojej choroby, amyotrofickej laterálnej sklerózy, bol väčšinu života odkázaný na invalidný vozík a komunikovanie prostredníctvom počítača. V roku 1988 vydal knihu s názvom "Stručná história času", z ktorej sa predalo desať miliónov výtlačkov a bola preložená do 40 rozličných jazykov sveta.