O udelení štatútu významnej investície pre Bratislavu rozhodnú čoskoro

Na snímke primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Bratislava 20. októbra (TASR) – Rozhodnutie k žiadostiam dvoch developerov - HB Reavis a J&T Real Estate - o udelenie štatútu významnej investície pre ich projekty v Bratislave by malo padnúť tento mesiac, najneskôr začiatkom novembra. Pre TASR to uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD).Vláda podľa neho však nebude môcť o žiadostiach rozhodnúť, ak si Bratislava tieto investície nebude želať. Rešpektovať preto bude postoj primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala.podotkol.Bratislavskí mestskí poslanci v septembri požiadali primátora, aby nevydal súhlas so žiadosťou o udelenie štatútu. Argumentovali napríklad tým, že Bratislava príde o peniaze z výberu miestneho poplatku za rozvoj. Riziko podľa nich je aj v tom, že investícia nemusí byť v súlade s územným plánom a súkromný investor by nemusel v stavebnom konaní dokladovať vzťah k pozemku. Pellegrini tvrdí, že rozhodnutie poslancov nie je pre vládu kľúčové. Téma udelenia štatútu je podľa neho totiž zneužívaná jednotlivcami, ktorí sa chcú presadiť vo voľbách do VÚC.povedal Pellegrini.Primátor pre TASR uviedol, že mesto sa k žiadostiam v rámci procesu vyjadrilo. Snahu developerov investovať v Bratislave mesto víta.povedal Nesrovnal. Či s udelením štatútu pre projekty súhlasí, alebo nie, nepovedal." skonštatoval.HB Reavis, ktorý stojí za projektom Stanica Nivy, sa v marci rozhodol požiadať štát o udelenie štatútu významnej investície pre skupinu jeho projektov v Bratislave, zóne Nivy a v Petržalke. Je v nich zahrnutá aj nová autobusová stanica či lanovka cez Dunaj. Štatút môže podľa developera priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. Celkovo sa investícia blíži k jednej miliarde eur.Začiatkom augusta požiadala o udelenie štatútu významnej investície aj spoločnosť J&T Real Estate. Ten by mal zjednodušiť a urýchliť procesy súvisiace s rozvojom nového centra hlavného mesta na oboch stranách Dunaja. V rámci konceptu Spojená Bratislava chce developer preinvestovať približne 1,2 miliardy eur, jeho súčasťou je aj nový peší most cez Dunaj a električkové trate.