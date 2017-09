O Univerzitu tretieho veku je v Poprade veľký záujem

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Ďurčo Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 27. septembra (TASR) - Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici v spolupráci s mestom Poprad v akademickom roku 2017/2018 otvára ďalší ročník Univerzity tretieho veku. Akademický rok sa začína 2. októbra. Zaevidovaných bolo viac ako dvesto prihlášok.Cieľom univerzity je na vysokoškolskej úrovni sprístupniť študujúcim poznatky a zručnosti z vedeckých disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti. V tomto akademickom roku boli zaradené do ponuky aj nové študijné odbory. "Univerzita ponúka záujmové vzdelávanie, štúdium je trojročné a prebieha iba v rámci jedného odboru. Výučba je v popoludňajších hodinách, odbor spoločenský a diplomatický protokol býva v sobotu dopoludnia. Študijné odbory a jazykové kurzy budeme otvárať v závislosti od počtu zapísaných študentov," uviedla Katarína Zimermanová z popradského pracoviska UMB.V tomto akademickom roku sa neotvoria odbory ako záhradníctvo a udržateľný svetový rozvoj. "Hodnotiť, ktoré odbory otvoríme alebo kde ešte váhame, je dnes ťažké. Všetko bude jasné po zápise. Čakáme ešte napríklad na záujemcov o kurz španielskeho jazyka pre začiatočníkov, aby mohol byť otvorený. K odborom s najväčším záujmom študentov patria najmä dejiny Slovenska so zameraním na región Spiš, výživa a netradičné formy medicíny, psychológia, právo, veľmi obľúbené sú turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier a zdravotný telocvik," informovala Zimermanová. Novootvoreným odborom je cestovný ruch. Medzi kurzami je najobľúbenejší anglický jazyk.Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. Študijný program sa otvorí iba pri dostatočnom počte záujemcov. Uchádzači o štúdium môžu súbežne študovať aj dva študijné programy, respektíve môžu so študijným odborom absolvovať niektorý z kurzov.