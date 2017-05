O Utekáči vzniká ojedinelý cyklus kníh, bude v nich 2500 fotografií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Utekáč 29. mája (TASR) - Približne 2500 fotografií chcú dostať do piatich kníh zostavovatelia na Slovensku výnimočného súborného diela o histórii sklárskej obce Utekáč v okrese Poltár. Druhý diel pokrstili uplynulý víkend v rámci osláv dní obce.Prvá, 320-stranová kniha s podtitulom Premeny obce a osád v jej okolí vyšla pred rokom. Z dostupných fotografií a materiálov ju zostavili Milan Pupala a Gabriela Šusteková. Tentoraz vyšla ešte objemnejšia, zhruba 400-stranová kniha, venovaná školám, cirkvi a kultúre.priblížila TASR publikáciu Šusteková.hovorí autorka.dodala.Pre zostavovateľov to bola priam sizyfovská práca. Museli totiž obísť veľkú časť z približne 1000 obyvateľov obce, presvedčiť ich, aby im fotografie, ktoré sú pre mnohých sklárskych potomkov vzácne, zapožičali a navyše vyrozprávali príbeh, spätý s fotografiou.Pupala so Šustekovou majú už dnes spracovanú aj veľkú časť tretieho dielu, venovaného tamojším sklárňam.konštatovala.Pripravovaný štvrtý diel bude zameraný na spolky a spolkovú činnosť v obci a piaty na známe i menej známe rodiny, ktoré žili a dodnes žijú v Utekáči.poznamenala.Jednou z takýchto rodín bola aj rodina autora diela Milana Pupalu.Posledná džezová kapela zanikla v obci v roku 1974 a tamojšiu dychovku počuli miestni naposledy niekedy v polovici 80. rokov. Samotné sklárne zanikli zhruba o 20 rokov neskôr.