O úvery so zárukou Európskeho investičného fondu je záujem

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Už viac ako 700 malých a stredných podnikov na Slovensku využilo od jesene minulého roka dostupnejšie úvery ČSOB z programu COSME, ktorý je súčasťou tzv. Junckerovho plánu. Ide o úvery so zárukami Európskeho investičného fondu (EIF). Z údajov banky vyplýva, že najviac úverov zatiaľ smerovalo pre podniky v regiónoch s nadpriemernou nezamestnanosťou.uviedla Dáša Poláková, riaditeľka Odboru microSME segmentu ČSOB. Priemerná výška úveru pritom predstavovala 31.500 eur. Vo väčšine prípadov išlo o podporu firiem, ktoré pôsobia na trhu už dlhší čas, tretina dokonca viac ako 10 rokov.Najvyššia výška úveru bola poskytnutá podniku v Banskobystrickom kraji, a to 500.000 eur. Najväčší záujem mali firmy o investičné úvery, ktoré tvorili až 70 % portfólia.Z pohľadu odvetví dominoval sektor služieb, v rámci ktorého bola poskytnutá asi polovica úverov so zárukami EIF. Takmer 15 % poskytnutého objemu smerovalo na podporu maloobchodu a asi desatina do odvetvia dopravy a poľnohospodárstva.