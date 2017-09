O víťazstve Merkelovej a strán únie CDU/CSU nebude zrejme pochýb

Predvolebné plagáty s portrétom nemeckej kancelárky a líderky stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angely Merkelovej a lídra Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martina Schulza 15. septembra 2017 v Erfurte. Voľby do nemeckého Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 22. septembra (TASR) - Aj posledný telefonický prieskum verejnej mienky pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami v Nemecku, ktorý vznikol pre druhý program verejnoprávnej televízie ZDF, potvrdzuje veľký náskok strán únie CDU/CSU a úradujúcej kancelárky Angely Merkelovej a jej veľké šance na zotrvanie vo funkcii.Podľa výsledkov prieskumu, ktoré zverejnili v noci nadnes, by strany únie CDU/CSU podporilo naďalej 36 percent oslovených voličov, kým podpora sociálnych demokratov z SPD v porovnaní s uplynulým týždňom ďalej klesla z 23 na 21,5 percenta.Mierne si polepšila euroskeptická Alternatíva pre Nemecko (AfD), a to z desiatich na 11 percent. Práve výsledky tejto opozičnej strany, ktorá sa nepochybne po prvý raz dostane do Spolkového snemu, sú v krajine očakávané s mimoriadnym záujmom i obavami.V uplynulých dňoch sa nie náhodou z úst viacerých etablovaných nemeckých politikov ozvali apely na voličov, aby radšej nechodili k urnám, ako by mali svoje hlasy dať AfD, ktorá sa môže stať aj treťou najsilnejšou parlamentnou stranou.Naopak mierny pokles preferencií zaznamenala strana Ľavica, z deväť na 8,5 percenta, tesne za ňou sú v rebríčku zelení s ôsmimi percentami, kým volebný zisk liberálov z FDP by sa mohol pohybovať okolo hranice desiatich percent. V oboch posledných zmienených prípadoch ide o nezmenené hodnoty v porovnaní s uplynulým týždňom.ZDF ako zadávateľ prieskumu, ktorý sa uskutočnil telefonicky za účasti 1725 náhodne vybraných oprávnených voličov v dňoch 20.-21. septembra, upozornila, že v súčasnosti je iba 63 percent občanov oprávnených voliť pevne rozhodnutých, že prídu k urnám a súčasne i komu dajú svoj hlas.V predošlých parlamentných voľbách v Nemecku v roku 2013 zostali liberáli z FDP, ale aj AfD so ziskom 4,8, respektíve 4,7 percenta hlasov pred bránami Spolkového snemu (Bundestagu). Víťazom volieb sa so ziskom 41,5 percenta hlasov stali vtedy strany únie CDU/CSU pred SPD, ktorú podporilo 25,7 percenta voličov, stranou Ľavica (8,6 percenta) a zelenými (8,4 percenta).Tentoraz sa o priazeň okolo 61,5 milióna oprávnených voličov bude v nedeľu 24. septembra uchádzať celkove 42 politických subjektov. Volebné miestnosti sa otvoria o ôsmej hodine ráno a uzavrú o 18.00 h. Až takmer tretina voličov chce podľa prieskumov voliť listovou formou, čo je rekord svojho druhu. Krátko po uzavretí volebných miestností by mali byť známe prvé prognózy a neskôr aj odhady volebných výsledkov.