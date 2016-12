O víťazstve Slovana rozhodli nájazdy, v tabuľke sú jedenásti

Na snímke vľavo Patrik Lušňák (Slovan) a Viačeslav Leščenko (Spartak) v zápase hokejovej KHL HC Slovan Bratislava - Spartak Moskva v Bratislave v pondelok 26. decembra 2016. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v pondelňajšom domácom zápase základnej časti KHL nad Spartakom Moskva 5:4 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Posunuli sa tak na 11. miesto v tabuľke Západnej konferencie. Zverenci trénera Miloša Říhu sa najbližšie stretnú v utorok 3. januára opäť doma s Amurom Chabarovsk.V úvode zápasu dominovali obrany oboch tímov a ani jeden nechcel spraviť chybu. Duel sa tak rozbiehal pomaly a v úvodnej desaťminútovke chýbali vyložené šance. Od 13. minúty si mužstvá vyskúšali hru 4 na 4, ale ani nižší počet hráčov na ľade výraznejšie šance neponúkol. Najväčšia prišla až v 16. minúte, keď Jeglič zľava naservíroval prihrávku Vopelkovi, ale Bespalov jeho prudkú strelu vyrazil.Slovanu vyšla výborne druhá tretina, počas ktorej dokázal súperovi streliť štyri góly. Už v 22. minúte sa presadil Surový, keď vybojoval puk v strednom pásme a delovkou z ľavého kruhu poslal domácich do vedenia - 1:0. V 28. minúte vyšla "belasým" rýchla kontra a bolo 2:0. Cheechoo potiahol puk do pásma, poslal krížnu prihrávku na Taffeho a ten prekonal Bespalova. V 30. minúte nabil Taffe v presilovke Kundrátkovi a o 50 sekúnd zvýšil na 4:0 svojím druhým gólom opäť Surový.Hostia tak išli do tretej tretiny za veľmi nepriaznivého stavu, ale dokázali vyrovnať. Už v 42. minúte znížil Vasiljev, o štyri neskôr pridal druhý gól Sparatku Dyblenko a v 50. upravil na rozdiel gólu Stoa. "Belasí" si nedokázali postrážiť ani tesný rozdiel a v 57. minúte zariadil predĺženie Voronin. V ňom gól nepadol a tak rozhodol o tesnej výhre Slovana až v nájazdoch Jeglič.Slovan Bratislava - Spartak Moskva 5:4 pp a sn (0:0, 4:0, 0:4 - 0:0, 1:0)Góly: 22. Surový, 28. Taffe (Cheechoo), 30. Kundrátek (Taffe, Cheechoo), 31. Surový (Šťastný, Musatov), rozh. nájazd: Jeglič - 42. Vasiljev (Mirnov), 47. Dyblenko (Radil, Stapleton), 50. Stoa (Radil), 57. Voronin (Šmeljov). Rozhodovali: Komarov, Cyplakov - Michel, Strelcov, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10055 divákov (vypredané).Slovan: Pogge – Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Ďaloga, Starosta, Bačík - Cheechoo, Taffe, Hlinka – Vopelka, Jeglič, Nedorost – Šťastný, Surový, Musatov – Skalický, Lušňák, Chipchura - PätoprstýSpartak Moskva: Bespalov – Gilroy, Provolnev, Kalinin, Dyblenko, Kirillov, Bondarev, Sergijenko – Radil, Stoa, Stapleton – Mirnov, Glazačev, Vasiljev – Šmeljov, Voronin, Leščenko – Potapov, Bobrov, Tolpeko