O volebné funkcie v Malawi sa chce uchádzať aj šesť albínov

Ilustračné foto.

Blantyre 26. júna (TASR) - V budúcoročných voľbách v Malawi bude kandidovať aj šesť albínov. Stane sa tak prvýkrát v dejinách tejto africkej krajiny, kde sú albínski jedinci často obeťou únosu i vraždy.K týmto trestným činom dochádza aj vzhľadom na povery, že časti tela ľudí postihnutých albinizmom môžu byť použité pri magických obradoch alebo pri čarovaní, napríklad s cieľom zbohatnúť.Overstone Kondowe, predseda Združenia ľudí s albinizmom v Malawi, podľa agentúry DPA informoval, že dvaja ľudia postihnutí albiniznom budú na budúci rok kandidovať v parlamentných voľbách a ďalší štyria sa chcú uchádzať o hlasy voličov vo voľbách do miestnych zastupiteľstiev.dodal Kondowe, ktorý lobuje za to, aby vláda zaviedla prísnejšie tresty pre páchateľov útokov na albínov.Albinizmus je vrodené dedičné ochorenie. Ide o nedostatok melanínu v koži, vlasoch i očiach. Prejavuje sa bielou kožou, vlasmi, červenými alebo bledomodrými očami, svetloplachosťou, zvýšenou citlivosťou na UV žiarenie a predčasným starnutím kože so vznikom kožných nádorov. V subsaharskej Afrike je výskyt albínov pomerne častý.Niektorí Afričania si myslia, že albíni sú na svete preto, aby škodili ich rodinám a blízkym. Iní liečitelia a šamani im dávajú amputovať končatiny, pretože veria, že majú liečivú moc. Časti tiel používajú pri rôznych rituáloch či na výrobu "liečivých zmesí".Rybári napríklad vpletajú biele vlasy albínov do svojich sietí a veria, že im to prinesie šťastie. Kosti zahrabávajú hlboko do zeme s predstavou, že sa premenia na diamanty. Ich hroby sú veľmi často znesväcované.