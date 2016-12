O vstupe Ružinova do parkovacej politiky rozhodnú miestni poslanci

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Bratislava 22. decembra (TASR) – Či bratislavský Ružinov vstúpi do celomestskej parkovacej politiky, ktorej základy má predstavovať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o parkovacej politike schválené mestskými poslancami začiatkom decembra, zatiaľ známe nie je. Podľa ružinovského starostu Dušana Pekára to bude závisieť od miestnych poslancov a ich rozhodnutia o prijatí alebo odmietnutí vlastného VZN k parkovaniu. Je však presvedčený, že snaha o regulovanie parkovania na území mestskej časti je.povedal pre TASR Pekár.Súčasťou VZN by mali byť aj cenové regulácie. V tejto súvislosti chce starosta apelovať, aby bola prvá parkovacia karta zadarmo a zároveň aby sa v čo najkratšom čase spoplatnilo parkovanie v najvyťaženejších lokalitách Ružinova.dopĺňa Pekár. Podotýka, že je veľa lokalít s biznis centrami, kde sú nevyužívané miesta na parkovanie, keďže mnohým vodičom sa zatiaľ nevypláca zaplatiť si parkovacie miesto na takomto parkovisku, ale zaberajú parkovacie miesta na sídliskách. Kedy by ružinovské zastupiteľstvo mohlo o návrhu VZN rokovať, starosta povedať nevedel, verí však, že čo najskôr.Opätovne totiž priznáva, že obyvatelia Ružinova majú problém s parkovaním a ten by bol ešte väčší, ak by sa do spoplatnenia parkovania mestská časť nezapojila. Zároveň upozorňuje aj na ďalší nevyriešený problém, ktorým sú obslužné komunikácie a vnútrobloky. Na nich sa totiž momentálne regulovať parkovanie nedá.myslí si starosta, ktorý vidí riešenie v zmene zákona v Národnej rade SR.V súvislosti s parkovaním taktiež podotýka, že miestna samospráva musí vyriešiť aj fungujúci systém prenajímania parkovacích miest pre obyvateľov s trvalým pobytom v Ružinove. V súčasnosti totiž za určitých podmienok prenajíma 50 percent parkovacích miest.konštatuje Pekár. Starosta v tomto smere tiež opätovne vyčíta hlavnému mestu, že nerieši záchytné parkoviská a následne obslužnosť mestskej hromadnej dopravy do centra, na pracoviská či na nákupy.VZN o celomestskej parkovacej politike plánujú podrobne zanalyzovať aj ďalšie veľké mestské časti.uviedla staromestská hovorkyňa Nora Gubková. Zároveň podotýka, že mestské VZN je len prvým krokom k celomestskej parkovacej politike, pričom miestna samospráva viackrát zdôraznila, že bez štatútu, ktorým mestské časti získajú kompetencie, je VZN nerealizovateľné.S návrhom dodatku štatútu hlavného mesta v súvislosti s parkovacou politikou nesúhlasí napr. ani Petržalka. Tá očakáva práve o štatúte širšiu diskusiu a zapracovanie pripomienok, ktoré neboli v prvom kole schválené. Možné návrhy či riešenia na prípadný ďalší postup v súvislosti s mestskou parkovacou politikou by mala priniesť Rada Fondu statickej dopravy. Tá je akousi gesčnou komisiou pre oblasť parkovania, ktorá by sa mala rozšíriť o ďalších poslancov. Prvé stretnutie sa predpokladá v januári budúceho roka.Nové Mesto sa k tejto téme po schválení mestského VZN zatiaľ nevyjadrilo. Ešte v novembri však mestská časť apelovala na predloženie návrhu zmeny štatútu hlavného mesta.uviedol vtedy pre TASR novomestský hovorca Marek Tettinger. Samospráva sa podľa neho aktívne pripravuje na zavedenie novej parkovacej politiky, napr. aj spracovaním štúdie riešenia parkovania na väčšine svojho územia. V súvislosti s rezidenčným parkovaním bol vypracovaný a v miestnej dopravnej komisii odsúhlasený dopravný projekt na riešenie parkovania okolo Zimného štadióna Ondreja Nepelu a NTC.dodal Tettinger.