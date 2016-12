O vtáčej chrípke sú v Bratislave informácie na weboch mestských častí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Mestské časti Bratislavy, ktoré sa nachádzajú v ochrannej zóne ohniska výskytu nákazy vtáčej chrípky, využívajú pre šírenie informácií o preventívnych a bezpečnostných opatreniach všetky možné dostupné prostriedky. Informácie zverejnili na svojich weboch, oznamujú ich aj prostredníctvom mobilných aplikácií, sociálnych sietí a tam, kde je to možné, i v rámci vysielania miestneho rozhlasu.Do ochrannej trojkilometrovej zóny od ohniska nákazy identifikovaného v bratislavskej Dúbravke patria okrem tejto mestskej časti aj celé katastrálne územia Lamača a Devína, tiež časť katastrov Devínskej Novej Vsi i Záhorskej Bystrice.Jednou z mestských častí, ktoré na informovanie môžu využiť hlásenia miestneho rozhlasu, je Lamač. "uviedol starosta Lamača Peter Šramko. "dodal mestský poslanec za Lamač Radoslav Olekšák. Informáciu o výskyte vtáčej chrípky i nariadeniach Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RPVS) v Bratislave zverejnila mestská časť i na svojom webe.Rozhlas na šírenie informácie využívajú aj v Devínskej Novej Vsi.informoval TASR prednosta Devínskej Novej Vsi Ignác Olexík.Devínskonovoveská samospráva využíva aj službu odberu správ prostredníctvom mailov a sms-iek. Rovnako postupuje aj Devín. "priblížila starostka Devína Ľubica Kolková.Na riziká i preventívne opatrenia upozorňujú aj weby Záhorskej Bystrice i Dúbravky, kde využívajú aj sociálnu sieť a to nielen profil mestskej časti, ale aj dúbravského starostu Martina Zaťoviča." doplnila hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová.V utorok (27.12.) v dopoludňajších hodinách bol na RVPS Bratislava-mesto nahlásený hromadný úhyn nosníc v domácom drobnochove určených na vlastnú spotrebu, v rodinnom dome v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Inšpektor vykonal obhliadku chovu, pri ktorej sa zistilo, že v priebehu troch dní počas vianočných sviatkov došlo k úhynu celého chovaného kŕdľa. Celkovo išlo o 65 kusov kury domácej od mládok po štvorročné nosnice. Vajcia a mäso z tohto chovu boli podľa informácií chovateľa určené len pre vlastnú potrebu a nie sú v obchodnej sieti.Laboratórne vyšetrenia vo štvrtok (29.12.) definitívne preukázali, že v prípade nákazy ide o vtáčiu chrípku, vysokopatogénnu aviárnu influenzu (HPAI) subtypu H5. Zástupcovia veterinárnej a potravinovej správy prijali okamžite opatrenia pri zdolávaní nákazy a udalosť nahlásili do Systému pre hlásenie chorôb zvierat EÚ (ADNS).