O výbuchu v bani Handlová bude znova rozhodovať okresný súd

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prievidza/Trenčín 10. júna (TASR)- O výbuchu v bani v Handlovej z augusta 2009, ktorý si vyžiadal životy 20 ľudí, bude znova rozhodovať Okresný súd (OS) v Prievidzi. Rozhodol o tom senát Krajského súdu (KS) v Trenčíne.informoval dnes TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.Pripomenul, že obžalovaným kladie obžaloba za vinu, že svojím konaním v súvislosti s likvidáciou havárie zvýšili všeobecné nebezpečenstvo a sťažili jeho odvrátenie a zmiernenie.vysvetlil.Pre naplnenie všetkých pojmových znakov skutkovej podstaty trestného činu všeobecného ohrozenia, ako tlmočil rozhodnutie senátu Tarabus, nepostačuje konštatovanie o porušení povinností zo strany obžalovaných v zmysle príslušných banských predpisov, ale bolo nevyhnutné preukázanie príčinnej súvislosti medzi predmetným konaním obžalovaných a vzniknutým následkom, nakoľko nie každé porušenie povinnosti automaticky zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť. "Doposiaľ vykonaným dokazovaním podľa názoru odvolacieho súdu nebolo v zákonom vyžadovanej miere istoty preukázané, že sa obžalovaní dopustili takého konania, ktorého priamym následkom by bolo zvýšenie všeobecného nebezpečenstva, respektíve sťaženie jeho odvrátenia a zmiernenia," doplnil.Prvostupňový súd, ako ďalej skonštatoval KS v Trenčíne, sa v danom prípade nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie, pričom skutkové zistenia súdu prvého stupňa vzbudzujú pochybnosti o svojej správnosti.dodal Tarabus.Rozhodnutie vydal KS v Trenčíne ešte 30. marca, poškodení sa ho dozvedeli v týchto dňoch. Zo záveru KS je podľa svojich slov sklamaná Dana Hincová, ktorej v bani v Handlovej zomrel manžel." povedala dnes pre TASR.OS v Prievidzi uznal trojicu zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. vinných z prečinu všeobecného ohrozenia ešte začiatkom mája 2015 a odsúdil ich na niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákazy činnosti vedúcich pracovníkov v bani. Ladislava H. odsúdil samosudca Pavol Bielik pre to, že pre jeho pokyn na uzatvorenie požiarneho vodovodu ventilom, pričom to ani nebolo zaznačené v havarijnom pláne, nemohli pri požiari využiť vodu z tohto vodovodu. Dalibor R. podľa samosudcu nesprávne vyhodnotil situáciu, neodvolal pracovníkov z bane a nezamedzil tam prístup ďalším osobám. Nevykonal tiež evidenciu osôb, ktoré sa nachádzali v bani, a napriek tomu nariadil otvorenie krídla dverí v trafostanici, čím došlo k zmene vetrov. Jozef T. nesprávne vyhodnotil situáciu a najmä nezabezpečil sfunkčnenie požiarneho vodovodu, neodvolal ľudí z miesta a nemyslel na možnú zmenu vetrov a prípadný výbuch. Samosudca sa pri svojom rozhodnutí o uznaní mužov za vinných opieral o posudok znalcov z Ostravy, výpoveď vtedajšieho vedúceho vetrania ako i výpovede ďalších svedkov. Voči rozhodnutiu OS podali odvolanie obhajcovia.K tragickému výbuchu došlo 10. augusta 2009 v dopoludňajších hodinách v podzemí vtedajšej Východnej šachty v bani v Handlovej. V dôsledku výbuchu banských plynov tam zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov. Ďalší deviati baníci utrpeli rôzne zranenia. Záchranári sa vtedy usilovali uhasiť požiar, ktorý v šachte vznikol. Výbuch nastal krátko po 9.30 h. Udalosť v handlovskej bani je považovaná za najväčšie nešťastie v histórii slovenského baníctva.