O výsledku zápasu Slovenska s Estónskom rozhodol vlastný gól

Na archívnej snímke slovenskí futbalistoví reprezentanti do 21 rokov zľava Tomáš Vestenický, Lukáš Čmelík a Martin Králik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

kvalifikácia ME 2019, 2. skupina:



Estónsko 21 - Slovensko 21 1:2 (0:1)



Góly: 83. Poom - 14. Sipľak, 89. Mutso (vlastný). Rozhodoval: Jari Järvinen (Fín.), ŽK: Berggren, Mutso, Kuusk, Vaikla, Siňavskij - Polievka



zostavy a striedania:



Estónsko 21: Vaikla - Berggren (53. Kaldma), Kuusk, Pürg, Lilander (78. Grauberg) - Mutso, Poom - Tur, Liivak (63. Šlein), Siňavskij - Järva



Slovensko 21: Rodák - Chvátal, Vavro, Sipľak, Hancko - Hromada - Špalek (70. Čmelík), Káčer, Bénes, Polievka (86. Jirka) - Vestenický (76. Balaj)

Tallinn 1. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov uspela v piatkovom premiérovom vystúpení v 2. skupine kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie na ihrisku estónskych rovesníkov 2:1. Stopér Michal Sipľak otvoril skóre už v 14. minúte, domáci vyrovnali zásluhou Markusa Pooma v 83. minúte a o osude stretnutia rozhodol vlastný gól Kaspara Mutsa v predposlednej minúte riadneho hracieho času.Zverenci Pavla Hapala dosiahli na rozdiel od predchádzajúcej kvalifikácie víťazný vstup, minulý cyklus odštartovali najtesnejšou prehrou v Bielorusku. V utorok 5. septembra od 20.30 h sa predstavia pred domácim publikom v Senici proti súperovi zo Severného Írska.Slováci sa zhostili úlohy favorita a od úvodných minút sa snažili tvoriť hru. Prvú veľkú príležitosť si vypracovali už v 6. minúte, Polievka však nedočiahol na center Káčera z pravej strany. Z kombinačných akcií vyplynuli štandardné situácie. Káčer rozohral v 14. minúte rohový kop, z ktorého sa strelecky presadil Sipľak a otvoril gólový účet slovenskej dvadsaťjednotky v novom kvalifikačnom cykle. Estónske ofenzívne ambície troskotali už v zárodku, hosťom sa darilo rozkladať akékoľvek útočné pokusy domácich. Slovákom tak patrilo ihrisko aj naďalej a do šatne išli s jednogólovým náskokom.Aj po zmene strán pokračovala prevaha hostí. Polievka sa na začiatku druhého polčasu osamotene rútil na Vaiklu, loptu si však hodil priďaleko a estónsky brankár zlikvidoval jeho možnosť. Slováci mali viacero náznakov šancí na zvýšenie rozdielu, ale chýbala im presnejšia finálna fáza. Smerovali za trojbodovým vstupom do kvalifikácie, ktorý napokon nebol bezproblémový. Sipľak ešte pätnásť minút pred koncom riadneho hracieho času zastavil črtajúcu sa výraznú šancu domácich. V 83. minúte však Siňavskij prenikol do pokutového územia, prihral Poomovi, ktorý prekonal Rodáka. Slovenský brankár si siahol na loptu, no nezabránil vyrovnaniu - 1:1. Napriek tomu si hostia odniesli plný počet bodov, Bénes zahral v 89. minúte priamy kop a brániaci Mutso sa po súboji so striedajúcim Jirkom stal pre vlastný gól smutným hrdinom stretnutia. Siňavskij spadol na konci v šestnástke hostí, hlavný rozhodca neodpískal jedenástku a ukázal mu žltú kartu za filmovanie.1. Severné Írsko 2 2 0 0 3:1 62. SLOVENSKO 1 1 0 0 2:1 33. Albánsko 2 0 1 1 0:1 14. Estónsko 3 0 1 2 2:4 15. Island 0 0 0 0 0:0 0Španielsko 0 0 0 0 0:0 0