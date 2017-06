O výstavu tvorby na BIB 2017 má záujem rekordný počet ilustrátorov

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) – Výstava v bratislavskej Bibiane Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy obsahuje vyše 300 diel z 51 kníh od 39 ilustrátorov. Je to nominačná expozícia pre 26. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2017 a potrvá do 16. júla.na dnešnej tlačovej konferencii uviedla komisárka výstavy Viera Anoškinová.Sedemčlenná porota v čele s predsedom, akademickým maliarom Stanislavom Stankocim vybrala 15 ilustrátorov. Tí budú tvoriť slovenskú kolekciu na výstavnej súťaži BIB, ktorá sa uskutoční od 8. septembra do 29. októbra: Svetozár Košický, Vladimír Král, Marcel Mališ, Juraj Martiška, Matúš Maťátko, Martina Matlovičová, Daniela Olejníková, Barbora Paulovičová, Peter Pollág, Miroslav Regitko, Katarína Slaninková, Petra Štefánková, Peter Uchnár, Dávid Ursíny a Alena Wagnerová."BIB vstupuje do druhej polstoročnice a dúfame, že bude opäť úspešné. Novinkou je, že teraz sa neuskutoční v dome umenia, kde bolo od roku 1967. Z dôvodu činnosti Kusthalle bude v Slovenskom národnom múzeu. Bienále je v kalendári hlavných podujatí UNESCO a v zahraničí je to veľmi uznávané podujatie. Na tento ročník už máme prihlásených 400 autorov z 50 krajín s takmer 3000 ilustráciami," konštatovala generálna komisárka BIB Zuzana Jarošová.Záujem v zahraničí potvrdzujú aj tohtoročné putovné výstavy z predchádzajúcich ročníkov BIB v Srbsku, Mexiku, Číne, Indii, Novom Zélande, Južnej Kórei a iných krajinách.Počas 50-ročnej existencie BIB sa na jeho 25 ročníkoch prezentovalo 7580 ilustrátorov zo 110 krajín s 59.860 originálmi ilustrácií a vyše 9500 kníh. Bienále sa koná každý nepárny rok na jeseň v Bratislave pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) s podporou Ministerstva kultúry SR. Je to najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Každý druhý rok sa na ňom stretáva to najlepšie z ilustrátorskej oblasti.