O zámere ťažby v 12. ťažobnom poli envirorezort ešte nerozhodol

Nováky 7. júna (TASR) - O zámere ťažby v 12. ťažobnom úseku Dobývacieho priestoru (DP) Nováky ešte osobitná komisia ministra životného prostredia nerozhodla. Pre TASR to dnes potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.reagoval Ferenčák na otázku, kedy by mohlo byť známe jej rozhodnutie. Komisia by mala buď potvrdiť, alebo zrušiť rozhodnutie prvostupňového orgánu.Komisia sa zámerom ťažby v DP Nováky zaoberá po tom, čo proti záverečnému stanovisku MŽP, ktorým rezort povolil ťažbu, doručili začiatkom tohto roka dotknuté organizácie, Kúpele Bojnice a Spoločenstvo vlastníkov súkromného lesa a pasienkov so sídlom v Opatovciach nad Nitrou a jeden obyvateľ, rozklady.Bojnické kúpele upozorňujú vo svojom rozklade na absenciu odbornej diskusie či riziko prievalu, ktoré môže ohroziť termálne zdroje. Spoločnosť, ktorá k zámeru už predtým poslala svoje zamietavé stanovisko, sa tiež v rozklade odvolala na odborný posudok, podľa ktorého rozširujúca ťažba smerom k územiu kúpeľov zväčšuje depresie v Novákoch a presmerovanie vôd pritekajúcich do bojnickej vysokej kryhy, čo môže spôsobiť náhly prieval termálnych liečivých vôd do banských chodieb, čím nezvratne poškodí zdroje liečivých vôd.uviedol ešte začiatkom februára tohto roka Ferenčák.Odporúčaný variant ťažby uhlia, ako ďalej tvrdil v stanovisku rezortu, nemôže negatívne ovplyvniť prírodné liečivé zdroje v Bojniciach. "Z realizovaných prieskumov jednoznačne vyplýva, že termálne vody sa nachádzajú v hlbokom podloží nováckeho uhoľného ložiska a sú voči exploatácii uhlia dostatočne chránené," podčiarkol.Účelom akcie HBP je vyťaženie uhoľných zásob v 12. ťažobnom poli v ťažobnom úseku, ktorý je súčasťou DP Nováky I. s plochou asi 3056 hektárov, pričom nadväzuje na 11. ťažobný úsek. Ťažbou by mali byť dotknuté Nováky, Opatovce nad Nitrou a Koš.Náklady na realizáciu zámeru bane odhadli na sumu od 27,2 do 30,2 milióna eur, do nej však nie sú zahrnuté investície v súvislosti s otvárkou bane a realizáciou ťažobných prác. S ťažbou by chceli bane začať v roku 2023, ukončiť by ju mali v roku 2034. Ťažba 12. ťažobného poľa si vyžiada aj vyvolané investície, a to v podobe preložky rieky Nitra, železničnej trate na úseku Nováky, vysokotlakového plynovodu, metalického kábla Železníc SR a optických káblov mobilných operátorov i elektrického vedenia.Na posúdenie vplyvov na životné prostredie predložili HBP tri varianty, ministerstvo súhlasilo s druhým, teda vyťažením asi 7,38 milióna ton uhlia. Zámer odobrilo za splnenia 12 podmienok, ktoré vyplynuli z pripomienok dotknutých orgánov a verejnosti. Ťažbu HBP odôvodnili zachovaním pracovných miest či strategickým významom v oblasti energetickej bezpečnosti regiónu a štátu.