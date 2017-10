O. Žarnay žiada, aby na zastupiteľstvách vystupovali aj občania

Na snímke poslanec NR SR Oto Žarnay. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 9. októbra (TASR) - Povinnosť zaradiť do programu zasadnutia každého riadneho obecného zastupiteľstva bod, počas ktorého môžu fyzické a právnické osoby uplatniť právo vystúpiť, a to bez potreby súhlasu miestnych poslancov. Túto zmenu chce novelou zákona o obecnom zriadení dosiahnuť opozičný poslanec Oto Žarnay (nezaradený). Právnou normou sa bude parlament zaoberať už na októbrovej schôdzi.Ak Žarnay uspeje, na verejných obecných zasadnutiach sa bude musieť vyčleniť na takéto vystúpenia občanov a zástupcov firiem minimálne 30 minút. Poslanec tvrdí, že takýmto opatrením dôjde k bezprostrednej realizácii práva na dobrú správu vecí verejných, a to prostredníctvom uvedenej priamej bezbariérovej komunikácie fyzických a právnických osôb s obecným zastupiteľstvom.To, že každý má právo na dobrú správu vecí verejných, sa uvádza aj v Charte základných práv EÚ.tvrdí Žarnay.Vymedzenie minimálneho časového intervalu na občiansky prejav je podľa jeho slov zárukou, že bude poskytnutý dostatočný časový priestor na verbálne vyjadrenie jednotlivcov.dodal Žarnay.