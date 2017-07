O zasielanie dôchodkov na účty je stále väčší záujem

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júla (TASR) - Počet dôchodcov, ktorí si nechávajú dôchodky posielať na ich bankový účet, prudko rastie. Potvrdzuje to aj vývoj vo vyplácaní dôchodkov v prvom polroku 2017.Za šesť mesiacov tohto roka Sociálna poisťovňa poukázala na bankové účty dôchodcov o 6420 dôchodkov viac, ako ku koncu minulého roka. K 30. júnu tak zasielala celkovo 947.059 dôchodkov na účty v bankách a 410.174 v hotovosti.O výplatu dôchodku na účet v banke požiadalo od januára do júna tohto roka spolu 28.858 dôchodcov. Najviac žiadostí o zmenu výplaty dôchodku došlo vo februári (5620) a v marci (5741).Najjednoduchší spôsob, ako si zmeniť spôsob výplaty dôchodku, je vyplnenie tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ktoré obsahuje všetky potrebné údaje. Toto tlačivo je dostupné na internetovej stránke Sociálnej poisťovne, v jej pobočkách alebo v bankách, s ktorými má Sociálna poisťovňa uzatvorenú príkaznú zmluvu. Tlačivo s doplnenými identifikačnými údajmi, číslom účtu a potvrdené príslušnou bankou treba doručiť do ktorejkoľvek pobočky alebo odoslať priamo ústrediu Sociálnej poisťovne. Adresy jednotlivých pobočiek sú zverejnené na webe Sociálnej poisťovne.TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.