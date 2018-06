O záveroch summitu USA-KĽDR bude Južnú Kóreu a Čínu informovať Pompeo

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump pošle po summite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom svojho najvyššieho diplomata do Južnej Kórey a Číny, aby o jeho záveroch informoval ďalšie ázijské krajiny, uviedla agentúra AP.Prezidenta Trumpa bude na summite v Singapure 12. júna sprevádzať šéf diplomacie Mike Pompeo, oznámilo vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí.Hneď nasledujúci deň po skončení tejto vrcholnej schôdzky odletí do Soulu, aby sa tam stretol s vysokými predstaviteľmi Južnej Kórey a Japonska a osobne ich informoval o záveroch rokovania.Zo Soulu potom Pompeo odcestuje do Pekingu a bude hovoriť aj s tamojšími predstaviteľmi. Ako dodala AP, stratégia Trumpovej vlády priviesť Pchjongjang k rokovaciemu stolu výraze závisí od pomoci Číny pri uplatňovaní sankcií.Obe Pompeove cesty demonštrujú podľa rezortu diplomacie zameranie Trumpovej vlády na "denuclearizáciu Kórejského polostrova a záväzok k našim alianciám a partnerstvám v indo-pacifickom regióne".