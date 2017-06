O zmenách v Davis Cupe a Fed Cupe budú hlasovať v auguste vo Vietname

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 6. júna (TASR) - Medzinárodná tenisová federácia (ITF) prezentovala v utorok možné zmeny formátu Davisovho pohára, resp. Fed Cupu od roku 2018. Tie by sa týkali napríklad zavedenia trojsetových zápasov vo dvojhrách pre DC.Ako informovala agentúra DPA, ITF by navrhované zmeny mohla uviesť do platnosti po augustovom hlasovaní na jej stretnutí vo vietnamskom Hočiminovom Meste. "" uvádza sa v komuniké riadiacej organizácie svetového tenisu.ITF navrhuje pre DC hrať všetky dvojhry len na dva víťazné sety namiesto doterajších troch. Štvorhry by sa hrali ako doteraz na tri víťazné sety. Zápasy DC by si zachovali terajší trojdňový formát s tým, že by sa štvorhra hrala rovnako v sobotu. Z ďalších plánovaných zmien by mohli obaja finalisti DC aj Fed Cupu mať garantovanú výhodu domáceho prostredia v zápase 1. kola nasledujúceho ročníka. Uvažuje sa aj o znížení finančných nákladov pre jednotlivé národné asociácie organizujúce stretnutia oboch súťaží. ITF tiež uvažuje o usporiadaní finálových súbojov v neutrálnych dejiskách." uviedol vo vyhlásení prezident ITF David Haggerty.