O zmenách v trenčianskom parkovaní sa dozviete z novej webovej stránky

Trenčín 8. februára (TASR) – Obyvateľom Trenčína a návštevníkom mesta je od utorka (7. 2.) k dispozícii nová webová stránka www.trencin.sk/parkovanie o parkovaní v meste. Nový systém parkovania vstúpi v Trenčíne do platnosti 15. marca a samospráva chce obyvateľov na zmeny pripraviť aj pomocou webu.Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová nový web je vytvorený tak, aby bol prehľadný a užívateľsky prívetivý k mobilným zariadeniam.uviedla Ságová.Parkovacie karty si Trenčania môžu vybaviť v klientskom centre na mestskom úrade už od 9. februára vždy od pondelka až do štvrtka od 8.00 do 16.30 hodiny.