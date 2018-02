O2 potvrdzuje prvenstvo v pokrývaní 4G sieťou. Ohlasuje vyše 92 % pokrytie obyvateľstva

Aby ľudia využívali možnosti 4G siete naplno

O2 za posledné štyri mesiace prinieslo signál 4G do ďalších 261 obcí na Slovensku, čím sa pokrytie rýchlym internetom zvýšilo už na 92,3 % populácie Slovenska. „Pribúdajúce percentá na mape pokrytia Slovenska rýchlou 4G sieťou naznačujú vstup 4G signálu do skutočne najmenších obcí na Slovensku. Aj naďalej platí, že O2 chce byť na operátorskej špičke v poskytovaní služieb v kvalitnej sieti dostupnej pre čo najviac ľudí v našej krajine,“ povedal Peter Gažík, generálny riaditeľ O2.Prekročením 92% hranice pokrytia populácie 4G signálom O2 potvrdzuje pozíciu lídra na trhu. Je to výsledok výrazných investícií do výstavby a rozvoja sietí za posledné 2 roky. Okrem obývaných lokalít sa operátor sústredil aj na pokrývanie diaľnic a rýchlostných ciest. Kým ešte koncom roka 2016 pokrývalo O2 4G sieťou 70 % populácie Slovenska, už koncom septembra 2017 ohlásilo najširšie 90,6 % pokrytie.Spolu s pokrytím sa zvyšuje aj podiel smartfónov podporujúcich 4G štandard. Vyše 46 % zákazníckych smartfónov je už schopných pracovať v 4G sieti. „Stále je však 13 % zákazníkov, ktorí napriek najnovšiemu 4G smartfónu používajú staršiu SIM kartu, ktorá nepodporuje 4G, a tým nemôžu využívať výhody najmodernejšej siete aj keď sú v jej pokrytí. Pritom stačí, aby sa zastavili v O2 a bezplatne im kartu vymeníme,“ vysvetľuje Tereza Molnár, hovorkyňa O2.„Tiež sa stretávame s tým, že niektorí zákazníci majú v telefóne nastavenú 2G alebo 3G sieť, čiže ich zariadenie sa im na 4G sieť nemôže pripojiť, hoci sú v dostupnosti 4G signálu. Pomoc je jednoduchá, v nastaveniach telefónu si stačí zapnúť 4G LTE sieť,“ dodáva Tereza Molnár. Podrobný postup v odľahčenej forme, čo môže zákazník urobiť ak je v pokrytí 4G siete a na jeho telefóne chýba signál 4G, nájdete v priloženom videu: https://youtu.be/1r8NxCTxvEM