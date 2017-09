O2 s najširšou sieťou a s vyše 90% pokrytím 4G LTE

Čo sa O2 v rozširovaní siete podarilo:



Pred necelými dvoma rokmi O2 ohlásilo výrazné investície do výstavby a rozvoja sietí. V roku 2016 sa operátorovi podarilo najmodernejším 4G LTE signálom pokryť okolo 300 nových lokalít, čím dostalo rýchly internet do viac ako 680 miest a obcí. Pokrytie obyvateľstva tak O2 zvýšilo z východiskových 25% na 70% ku koncu roka 2016. Okrem obývaných lokalít sa operátor sústredil aj na pokrývanie diaľnic a rýchlostných ciest. V tomto roku výstavba 4G LTE pokračovala ešte rýchlejším tempom. Za 9 mesiacov pribudlo ďalších 1080 novopokrytých lokalít a pokrytie signálom 4G k dnešnému dňu dosiahlo 90,6%, čím si O2 pripísalo prvenstvo spomedzi operátorov.„Tempo výstavby vlastnej 4G LTE siete nám umožnilo dostať sa v pomerne krátkodobom časovom horizonte na operátorskú špičku a som nesmierne rád, že v tomto momente môžem skonštatovať, že percento pokrytia 90,6 %, znamená skutočne najširšiu 4G LTE sieť na trhu. Ešte lepšou správou pre našich zákazníkov je však to, že výstavba pokračuje aj naďalej, pretože celá snaha s budovaním našich sietí mieri práve na čo najlepšiu zákaznícku skúsenosť s O2 v každej oblasti,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ O2.Spolu s výstavbou 4G LTE siete O2 cieli k maximálnemu možnému pokrytiu obyvateľov vlastnou 2G sieťou. Za posledné dva roky O2 zvýšilo mieru pokrytia na súčasných 97,9 %. Svojim zákazníkom však od októbra ponúkne opäť ešte vyšší komfort. „V rámci plynulého prechodu na poskytovanie služieb výlučne vo vlastnej sieti a na dosiahnutie čo najväčšieho komfortu sprístupňujeme od októbra pre zákazníkov nachádzajúcich sa mimo pokrytia O2 siete aj sieť Orange Slovensko,“ doplnil Peter Gažík. Prevádzka sa bude týkať poskytovania 2G hlasových a dátových služieb v režime národného roamingu. Zároveň ostáva v platnosti aj dohoda o poskytovaní národného roamingu so spoločnosťou Slovak Telekom. Svojim zákazníkom tak O2 bude môcť poskytnúť komfort najširšej 2G siete.O2 zároveň rozširuje pokrytie bezdrôtového pripojenia na internet na báze technológie LTE TDD na frekvenciách 3,5 GHz a 3,7 GHz určeného pre domácnosti a firmy. K dnešnému dňu je touto technológiou pokrytých viac ako 300 tisíc domácností v 580 obciach vo všetkých 79 okresoch Slovenska. Technológia LTE TDD spolu so službou O2 Internet na doma ponúka vysokú prenosovú rýchlosť až do 128 Mbps, stabilné pripojenie bez výpadkov a vplyvu počasia a jednoduchú a bezplatnú inštaláciu. Ďalšou výhodou je šírenie vzduchom, teda nie je potrebné kopať káble, ani inštalovať komplikované zariadenia, preto je táto technológia ideálnym riešením aj pre obce, ktoré sú dnes bez rýchleho internetu, tzv. biele miesta.Spolu s výstavbou siete a jej dostupnosťou sú pre využívanie plnohodnotného zákazníckeho komfortu nevyhnutné aj zariadenia a SIM karty, ktorými sa zákazníci pripájajú do siete O2. Koncom augusta tohto roka dosiahol podiel smartfónov v sieti O2 až 60 %. K uvedenému dátumu dosiahol podiel LTE telefónov 42 %. Podiel LTE SIM kariet predstavuje 75,4 %, pričom prioritou O2 je výmena všetkých SIM kariet nepodporujúcich technológiu LTE.style="text-decoration: underline">O2 s najširšou sieťou a s vyše 90% pokrytím 4G LTE © SITA Všetky práva vyhradené.