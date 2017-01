Oakland do play off NFL po štrnástich rokoch

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

b>NFL - nasadení do play off:



American Football Conference



1. New England Patriots (bilancia 14-2, šampión AFC East)

2. Kansas City Chiefs (12-4, šampión AFC West)

3. Pittsburgh Steelers (11-5, šampión AFC North)

4. Houston Texans (9-7, šampión AFC South)

5. Oakland Raiders (12-4)

6. Miami Dolphins (10-6)



National Football Conference



1. Dallas Cowboys (13-3, šampión NFC East)

2. Atlanta Falcons (11-5, šampión NFC South)

3. Seattle Seahawks (10-5-1, šampión NFC West)

4. Green Bay Packers (10-6, šampión NFC North)

5. New York Giants (11-5)

6. Detroit Lions (9-7)



program play off:



1. kolo

AFC: Houston - Oakland (7. januára), Pittsburgh - Miami (8. januára)

NFC: Seattle - Detroit (7. januára), Green Bay - New York Giants (8. januára)



2. kolo

AFC: New England - Houston/Oakland/Miami (14. januára), Kansas City - Pittsburgh/Houston/Oakland (15. januára)



NFC: Atlanta - Seattle/Green Bay/New York Giants (14. januára), Dallas - Green Bay/New York Giants/Detroit (15. januára)



finále konferencií: 22. januára



Super Bowl LI: 5. februára (Houston)

New York 2. januára (TASR) -Hráči amerického futbalu New England Patriots sa stali víťazmi základnej časti zámorskej NFL. Tím vedený rozohrávačom Tomom Bradym dosiahol bilanciu 14 výhier, 2 prehry a v play off si zabezpečil výhodu domáceho prostredia. "Patrioti" okrem toho stanovili nový rekord súťaže v počte divíznych titulov v sérii, keď AFC East ovládli už osemkrát za sebou.Do bojov o Super Bowl mimo iných nepostúpil obhajca trofeje Denver Broncos, chýbať bude aj vlaňajší zdolaný finalista Carolina Panthers. Obaja účastníci predchádzajúceho Super Bowlu vypadli už po základnej časti prvýkrát od roku 2003.Priamy postup do 2. kola play off si okrem New England vybojovali aj Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys a Atlanta Falcons. Vyvrcholenie súťaže - 51. ročník Super Bowlu - sa uskutoční v nedeľu 5. februára na NRG Stadium v texaskom Houstone. Zápas hviezd pod názvom Pro Bowl je na programe o týždeň skôr vo floridskom Orlande.V záverečnom sedemnástom hracom týždni sa o postupujúcich rozhodovalo už iba v konferencii NFC, po domácej prehre Washingtonu Redskins s newyorskými Giants 10:19 však bolo jasné, že v derby Detroit Lions - Green Bay Packers pôjde "iba" o poctu šampióna NFC North. Lions podľahli 24:31 a nedočkali sa svojej prvej divíznej koruny od roku 1993.V Oaklande sa účasti vo vyraďovacej fáze dočkali po štrnástich rokoch, no Raiders v predposlednom kole pre zranenie prišli o hviezdneho rozohrávača Dereka Carra a nedeľnou prehrou s Denverom klesli na piate miesto AFC.