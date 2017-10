Obálky s majetkovými priznaniami primátora a poslancov budú otvárať

Na snímke primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. októbra (TASR) – Majetkové priznania primátora a poslancov hlavného mesta končili doteraz v zatvorených obálkach v trezore. Mestská komisia na ochranu verejného záujmu ich obsah nekontrolovala, otvárala ich až na podnet verejnosti či poslancov. To by sa však malo od začiatku roka 2018 zmeniť. Obálky s majetkovými priznaniami sa budú otvárať a ich obsah kontrolovať automaticky. TASR to potvrdil predseda komisie a bratislavský mestský poslanec Milan Vetrák.vysvetlil Vetrák.Pokiaľ ide o zverejňovanie majetkových priznaní poslancov, ako sa deje podľa ústavného zákona v samosprávnych krajoch, mestská komisia na ochranu verejného záujmu v tomto smere neprijala uznesenie. Rovnaký počet jej členov bol za takéto zverejňovanie ako aj proti nemu, respektíve sa zdržali pri hlasovaní.podotkol Vetrák. Zverejňovanie priznaní na webe zákon ale príslušným mestským a obecným komisiám v súčasnosti neprikazuje.Zatvorené obálky s priznaniami končiace v trezore kritizoval aj advokát a spolupracovník Transparency International Slovensko (TIS) Vladimír Pirošík. Tento stav opísal ako alibistický, formalistický a v rozpore s literou i duchom zákona o konflikte záujmov. "skonštatoval vo februári pre TASR Pirošík.