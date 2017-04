Obama: Ani na Ellisovom ostrove nemal každý v poriadku doklady

Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. apríla (TASR) – Prisťahovalci, ktorí prichádzali do Spojených štátov pred 50 rokmi, tiež nemali imigračné dokumenty úplne v poriadku. Pripomenul to bývalý americký prezident Barack Obama.povedal Obama.Ellisov ostrov blízko Sochy slobody v newyorskom zálive je symbolom prisťahovalectva do Spojených štátov. Neraz ho využili aj filmári z Hollywoodu, známa je napríklad scéna z filmu Titanic. Na ostrove bol od roku 1892 imigračný úrad a do Ameriky tadiaľ vstúpilo 12 miliónov prisťahovalcov. Dnes tam je na ich počesť múr s ich menami a múzeum imigrácie.Obama ďalej upozornil na to, že imigrácia niekedy roznieti toľko vášní a dezinformácií, že je náročné o nej efektívne diskutovať. Ľudia by podľa neho nemali zabúdať na históriu a fakty.povedal bývalý prezident. Väčšina Američanov tiež podľa neho verí, že imigrácia by sa mala diať v súlade so zákonmi a poriadkom. Je preto pochopiteľné, že ľudia sa niekedy cítia frustrovaní, keď je prezentované, že imigranti porušujú pravidlá.zdôraznil Obama. Upozornil tiež na to, že ľudia, ktorí kritizujú súčasný imigračný systém, nie sú automaticky rasisti.Obama sa ako prezident snažil o komplexnú reformu imigračných zákonov, nepodarilo sa mu však získať pre ňu dostatočnú podporu v Kongrese. Aspoň niečo preto vyriešil prezidentským nariadením, pre ktoré nepotrebuje súhlas Kongresu.Takto sa postaral tzv. dreamers (v preklade rojkovia). Sú to nelegálni prisťahovalci, ktorých do Spojených štátoch priniesli ako malé deti ich rodičia, tiež nelegálni prisťahovalci. Obama argumentoval tým, že v USA sú odmalička a inú krajinu ani nepoznajú. Tým, ktorí majú čistý register trestov, študujú alebo sa už zaradili do pracovného procesu a sú spoločnosti prospešní, udelil pracovné povolenie a dočasnú ochranu pred deportáciou. Týkalo sa to 750.000 mladých ľudí.