Obama bránil svoju zahraničnú politiku: USA nie sú svetovým policajtom

Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

OBHAJOBA POLITIKY V SÝRII

OBAMA TRVÁ NA TOM, ŽE USA NIE SÚ SVETOVÝM POLICAJTOM

OBAMA O VZŤAHOCH S IZRAELOM

OBAMA O TRUMPOVOM NÁSTUPNÍCTVE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. januára (TASR) - Barack Obama v noci nadnes - vo svojom zrejme poslednom televíznom interview vo funkcii prezidenta USA - bránil svoju zahraničnú politiku a naznačil svoje plány po odchode z Bieleho domu, kde ho 20. januára vystrieda republikán Donald Trump.Obama sa v rozhovore pre reláciu 60 Minutes, vysielanom televíziou CBS, vyjadril aj k politike svojej vlády voči Sýrii. Vrátil sa i k svojmu výroku z roku 2012, keď na tlačovej konferencii hovoril o vytýčení 'červenej čiary', ktorou, žeV rozhovore pre CBS Obama uviedol, že slovné spojeniev texte svojho prejavu ani nemal a že improvizoval.K zásahu nakoniec nedošlo, pretože USA s Ruskom sprostredkovali dohodu, v rámci ktorej sýrsky prezident Bašár Asad sľúbil odovzdať zvyšné sýrske chemické zbrane.Toto pozdržanie intervencie proti Asadovi je analytikmi považované za. K ozbrojenej akcii sa však vtedy odmietli pripojiť aj vplyvní americkí spojenci Nemecko a Británia.Obama v rozhovore trval na svojom názore, že Spojené štáty nie sú svetovým policajtom.vyhlásil Obama.Pre CBS sa Obama vyjadril aj politike USA voči Izraelu. Podľa neho rozširovanie výstavby židovských osád nabralo také rozmery, že to bráni možnosti vytvorenia palestínskeho štátu.Súčasne odmietol tvrdenia ovo vzťahoch medzi USA a Izraelom v dôsledku decembrovej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, keď sa USA zdržali pri hlasovaní o rezolúcii odsudzujúcej izraelskú osídľovaciu politiku.uviedol Obama. Dodal, že takáto izraelská politika "by mohla mať dlhodobé dôsledky pre mier a bezpečnosť v regióne i pre Spojené štáty."Odchádzajúci prezident v rozhovore hodnotil osem rokov svojho pôsobenia v Bielom dome. Časť výsledkov, ktoré Obama dosiahol, však jeho nástupca Donald Trump mieni prehodnotiť: ide napríklad aj o vzťahy s Izraelom či zákon o ochrane pacientov a dostupnej zdravotnej starostlivosti, známy ako Obamacare.Obama priznal, že ide o nezvyčajné odovzdanie moci, a poznamenal, že s týmto jeho výrokom by zrejme súhlasil aj Trump. Obama apeloval na republikánov v Kongrese a Trumpových priaznivcov v krajine, aby zaistili zachovanie, ktoré. V tejto súvislosti sa zmienil o demokracii a súdržnosti.