Obama omilostil exgenerála obvineného z klamania vyšetrovateľom FBI

Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. januára (TASR) - Končiaci americký prezident Barack Obama v noci nadnes plne omilostil vyslúženého generála Jamesa Cartwrighta, ktorý bol obvinený z klamania Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) počas vyšetrovania úniku informácií o údajných snahách Spojených štátov sabotovať iránsky jadrový program.Informuje o tom denník The New York Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom.Tento krok prišiel po intenzívnej lobingovej kampani v prospech Cartwrighta vrátane vyjadrenia podpory od bývalého prezidenta USA Georgea W. Busha a jeho viceprezidenta Dicka Cheneyho.Rozhodnutie bolo zverejnené spolu s omilostením Chelsey Manningovej, odsúdenej na 35 rokov za poskytnutie tajných údajov webovej stránke WikiLeaks.Omilostenie Manningovej, ktorá sa dostane na slobodu v máji, nebolo neočakávané vzhľadom na skutočnosť, že podľa mnohých právnych analytikov išlo o príliš tvrdý trest. To isté platí aj o Obamovom odmietnutí omilostiť whistle-blowera Edwarda Snowdena, ktorého činy označil hovorca Bieleho domu Josh Earnest zaRozhodnutie omilostiť Cartwrighta, ktorý bol kedysi označený za Obamovho, prekvapilo mnohých právnikov zaoberajúcich sa národnou bezpečnosťou. Tí totiž tvrdia, že tento krok prišiel len týždeň po tom, ako prokuratúra požiadala federálneho sudcu, aby Cartwrighta odsúdil na dva roky za klamanie FBI.