Obama podporuje protesty proti protimigračnému dekrétu

Na archívnej snímke novozvolený americký prezident Donald Trump (vľavo) a odchádzajúci americký prezident Barack Obama počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone 10. novembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. januára (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama podporuje protesty, ktoré v celých Spojených štátoch vyvolal dekrét nového prezidenta Donalda Trumpa o zákaze vstupu obyvateľov siedmich moslimských štátov do USA. Uviedol to vo vyhlásení, ktoré v pondelok tlmočil jeho hovorca Kevin Lewis.Obama vo svojom prvom verejnom vyhlásení od 20. januára, keď sa mu skončilo druhé funkčné obdobie, konštatoval, že ho" americkej verejnosti v tejto otázke, pričom "Trump svoj prezidentský dekrét, ktorý na 90 dní zakazuje vstup do USA občanom siedmich štátov, vydal v piatok a vyvolal ním protesty desaťtisícov ľudí v celých USA. Nariadenie o zákaze cestovať do Spojených štátov sa týka občanov Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu.Obama tiež odmieta Trumpovo tvrdenie, že jeho politika je podobná tej, ktorú uplatňoval on sám v roku 2011, keď na šesť mesiacov zakázal udeľovať víza utečencom z Iraku. Obamovo nariadenie sa však netýkalo držiteľov platných víz či tých utečencov, ktorí riadne prešli výberovým procesom.