Obama sa teší na život radového Američana, chce sa poriadne vyspať

Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. januára (TASR) - Barack Obama sa vo svojom zrejme poslednom televíznom interview vo funkcii prezidenta USA hovoril aj o svojich osobných či rodinných plánoch.V rozhovore pre reláciu 60 Minutes, vysielanú televíziou CBS, Obama uviedol, že jeho dve dcéry sú pripravené odísť z Bieleho domu, kde v podstate vyrastali, a tešia sa na nový život.Dodal, že jeho manželka Michelle nikdy nebola rada v centre pozornosti médií.vysvetlil prezident s tým, že jeho rodina si z Bieleho domu odnáša množstvo pekných spomienok.dodal.Pokiaľ ide o osobné plány, Obama chce zabudnúť na všetky povinnosti a v prvom rade sa poriadne vyspať. Vyhlásil, že 21. januára si. Dodal, že nejaký čas by sa rád venoval menej dôležitým záležitostiam, ale určite aj úvahám o tom, čo za osem rokov pôsobenia v Bielom dome dokázal, pretožeV rozhovore pre CBS Obama uviedol, že má v pláne vychutnať si čas so svojou rodinou. Vysvetlil, že veľa času chce stráviť s manželkou Michelle.uviedol na margo náročnosti postov, ktoré zastávali.Vyhlásil tiež, že nemieni zostať sedieť za písacím stolom - chcel by sa vrátiť k učeniu na univerzite. Obama totiž v rokoch 1992-2004 učil právo na univerzite v Chicagu.Podľa denníka New York Times bývalí študenti označili Obamu za charizmatického prednášajúceho provokujúceho k diskusiám. Podľa ich názoru bude Obama vítaný kdekoľvek, kde sa rozhodne vyučovať. Samotný Obama je svojimi vyhliadkami do budúcnosti tiež nadšený, lebo v rozhovore pre CBS povedal, že sa teší na príležitostné učenie.zdôraznil.Do svojho rodiska Chicaga sa však Obama zatiaľ nevracia. Obamovci sa z Bieleho domu sťahujú do vily v jednej z prestížnych štvrtí Washingtonu, kde zostanú zrejme až kým mladšia z dcér Sasha neskončí strednú školu. Staršia dcéra Malia začne od budúceho akademického roku študovať na Harvardovej univerzite v štáte Massachusetts.