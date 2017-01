Obama sa v rozlúčkovom prejave vyhol priamej kritike Donalda Trumpa

Americký prezident Barack Obama počas rozlúčkového prejavu, ktorým zhodnotil svoje pôsobenie v úrade. Podujatie sa konalo 11. januára 2016 v chicagskom kongresovom stredisku McCormick Place. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Obama varoval pred politickou polarizáciou americkej spoločnosti

Barack Obama si utiera slzy počas rozlúčkového prejavu v Chicagu, 10. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 11. januára (TASR) - Americký prezident Barack Obama predniesol v noci nadnes rozlúčkový prejav, ktorým zhodnotil svoje pôsobenie v úrade. Podujatie sa konalo v chicagskom kongresovom stredisku McCormick Place, kde Obama predniesol prejav aj po svojom volebnom víťazstve nad Mittom Romneym v roku 2012.Na rozdiel od svojich predchodcov, ktorí sa oficiálne rozlúčili v Bielom dome, dosluhujúci prezident sa podľa vlastných slov chcel vrátiť tam, kde sa to preňho i jeho manželku Michelle, informuje spravodajská stanica BBC. Obamova cesta do Chicaga bola jeho poslednou v prezidentskom úrade a 445. na palube Air Force One.Obama pred publikom, ktoré tvorilo vyše 20.000 ľudí, vyhlásil, že. Obyvateľov krajiny zo všetkých prostredí požiadal, aby zvažovali veci z pohľadu iných ľudí.vyzval odchádzajúci prezident.Rozlúčková reč bola adresovaná každému Američanovi vrátane stúpencov novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý v novembrových voľbách porazil demokratku Hillary Clintonovú. Obama zdôraznil, že aj napriek nevraživej predvolebnej kampani je hladké odovzdanie mociamerickej demokracie.Odchádzajúci americký prezident Obama vyzval obyvateľov Spojených štátov, aby bránili demokraciu.Zároveň načrtol tri hlavné javy, ktoré americkú demokraciu ohrozujú: ekonomickú nerovnosť, rasové rozdiely a ústup rozličných častí spoločnosti do, kde sa názory nezakladajú naObama ďalej uviedol, že mladí Američania - vrátane tých, ktorí sa podieľali na jeho predvolebných kampaniach a ktorí veria v- v ňom vyvolávajú ešte optimistickejší pocit než na začiatku.vyhlásil pred vyše 20-tisícovým publikom, v ktorom bola jeho manželka Michelle a staršia dcéra Malia.Za najväčšie úspechy svojej osemročnej vlády označil hospodársky rast USA, legalizáciu sobášov osôb rovnakého pohlavia, vylepšenie dlhodobo naštrbených diplomatických vzťahov s Kubou či podpísanie jadrovej dohody s Iránom.Obama varoval pred politickou polarizáciou americkej spoločnosti. Potenciál USA sa podľa neho prejaví vtedy, ak bude fungovať demokracia a ľudia bez ohľadu na politickú príslušnosť prispejú k dosiahnutiu spoločných cieľov.Obama označil za svoju najlepšiu voľbu výber Joea Bidena za viceprezidenta. Vo svojom prejave sa však vyhol priamej kritike novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý zviedol ostrý predvolebný súboj s Hillary Clintonovou.Prezident na záver prejavu zožal potlesk postojačky a osobne sa zvítal s mnohými obyvateľmi Chicaga, kde kedysi odštartoval svoju politickú kariéru, s členmi kabinetu, personálom Bieleho domu, ako aj činiteľmi Demokratickej strany.Obamu v čase odchodu z najvyššieho štátneho postu vníma pozitívne 57 percent Američanov, vyplýva z prieskumu organizácie NORC. Podobnú podporu mal v čase svojho odchodu z Bieleho domu i bývalý prezident USA Bill Clinton.Obama (55), prvý černošský prezident Spojených štátov, bol po prvý raz zvolený za šéfa Oválnej pracovne v roku 2008 i vďaka svojmu prísľubu nádeje a zmeny. Jeho nástupca, republikán Trump, však vyhlásil, že je pripravený zrušiť niektoré z jeho erbových politických opatrení. Inaugurácia novej hlavy štátu sa uskutoční 20. januára.