Obama tvrdí, že ak by mohol tento rok znova kandidovať, vyhral by

Americký prezident Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. decembra (TASR) - Americký prezident Barack Obama, ktorý odchádza z funkcie 20. januára, sa domnieva, že by mohol získať tretí mandát v Bielom dome, ak by mu ústava dovoľovala znova kandidovať. Uviedol to v rozhovore zverejnenom v pondelok.V interview pre internetový podcast Davida Axelroda, politického komentátora televízie CNN, ktorý viedol Obamove kampane pred voľbami v rokoch 2008 a 2012, odchádzajúci prezident tvrdí, že jeho program mohol byť úspešný aj v tohtoročných voľbách.Ústava USA obmedzuje pôsobenie prezidenta v úrade na dve funkčné obdobia, Obama sa tak opätovne nemohol o tento post uchádzať. Jeho Demokratická strana nominovala jeho exministerku zahraničných vecí Hillary Clintonovú, ktorá prehrala v súboji s nominantom republikánov, pravicovým populistom Donaldom Trumpom.Obama Axelrodovi povedal, že napriek výsledkom volieb z 8. novembra 2016 "väčšina (Američanov) verí v myšlienku jednej Ameriky, ktorá je tolerantná, rozmanitá, otvorená a plná energie a dynamiky".dodal Obama.Clintonová, bývalá prvá dáma, si podľa jeho slov "