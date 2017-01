Obamovci odletia po inaugurácii Trumpa na dovolenku do Palm Springs

Americký prezident Barack Obama (druhý zľava) spoločne s manželkou Michelle (prvá zľava ) a dcérami Saschou (vpravo) a Maliou (druhá sprava). Foto: TASR Foto: TASR

Washington 18. januára (TASR) - Dosluhujúci americký prezident Barack Obama odletí hneď po piatkovej inaugurácii svojho nástupcu v úrade Donalda Trumpa spoločne so svojou rodinou na dovolenku do mesta Palm Springs v americkom štáte Kalifornia. Oznámil to včera hovorca Bieleho domu Josh Earnest.Ide o tradíciu, v rámci ktorej prezident USA po odchode z svojho úradu odíde na čas aj z Washingtonu. Obama spoločne so svojou manželkou Michelle a dcérami Sashou a Maliou odletí na dovolenku prezidentským leteckým špeciálom. Ten však nebude označený ako Air Force One, keďže toto pomenovanie sa používa výhradne pre lietadlo, v ktorom sa nachádza úradujúci prezident Spojených štátov.Obamovci nemajú počas svojho pobytu v Kalifornii naplánované nijaké verejné vystúpenia a doposiaľ nie je zrejmé, ako dlho sa na dovolenke zdržia. Po nej sa však vrátia do Washingtonu ako súkromné osoby. Obama nedávno povedal, že sa teší na život radového Američana.Z Bieleho domu sa Obamovci presťahujú do vily v jednej z prestížnych štvrtí Washingtonu, kde zostanú asi až dovtedy, kým mladšia z dcér Sasha neskončí strednú školu. Staršia dcéra Malia začne od budúceho akademického roku študovať na Harvardovej univerzite v štáte Massachusetts.