Obavy Bruselu o vládu zákona v Poľsku trvajú

Brusel 31. augusta (TASR) - Poľská vláda neoznámila žiadne "konkrétne opatrenia", ktoré by riešili obavy Európskej únie ohľadom vlády zákona v tejto krajine, vyhlásil dnes podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.Európska komisia koncom júla oznámila, že sa rozhodla konať v prospech ochrany právneho poriadku v Poľsku a prostredníctvom odporúčania zaslaného Varšave vyjadrila vážne obavy týkajúce sa tamojšej reformy súdnictva.Timmermans uviedol, že poľská vláda opakovane dala najavo, že neakceptuje obavy EÚ. Namiesto toho útočí na EK a spochybňuje jej profesionalitu, konštatoval.Komisia v júli zdôraznila, že na základe jej právnej analýzy posilňuje plánovaná reforma súdnictva systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku. Vládu vo Varšave vyzvala, aby do jedného mesiaca uviedla justičnú reformu do súladu s právom EÚ. V opačnom prípade je EK pripravená okamžite spustiť postup podľa článku 7 ods. 1 Lisabonskej zmluvy - a to môže viesť až pozastaveniu hlasovacích práv v EÚ. To sa ešte v minulosti nestalo, pripomína agentúra DPA.V pondelok poslala poľská vláda komisii list, v ktorom sa píše, že reformy súTimmermans dodal, že zatiaľ čo on a komisia stále dúfajú v konštruktívny dialóg s poľskou vládou zameraný na vyriešenie záležitosti, EK je pripravená použiť "každý nástroj, ktorý má k dispozícii", aby zabránila akémukoľvek porušovaniu zmlúv EÚ.