Obavy ČR z USA pod Trumpovým vedením sa už upokojujú, tvrdí Zaorálek

Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek. Foto: TASR Foto: TASR

Praha/Washington 29. apríla (TASR) - Krátko po nástupe Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA vyhlásil šéf Európskej rady Donald Tusk, že okrem islamského terorizmu, Ruska a Číny predstavuje hrozbu pre Európu aj Trump. Po sto dňoch Trumpovej vlády sa však podľa českého ministra zahraničných vecí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) situácia upokojilauviedol Zaorálek v rozhovore pre Českú televíziu (ČT).podotkol Zaorálek v piatok pre ČT.Donald Trump má teraz za sebou už 100 dní vo funkcii. Podľa ministra Zaorálka dáva jeho nová politika určitú šancu, aj keď "mal človek obavy", či to nebol len sen. "Všetci (vtedy) cítili, že by prospelo, keby sme rozvrhli situáciu ináč, pretože Západ nebol v dobrej pozícii. Teraz (po sto dňoch) šancu vidím," nechal sa pre Českú televíziu počuť šéf českej diplomacie.