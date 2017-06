Obavy z poklesu výdavkov Britov zasiahli akcie

Na snímke Theresa Mayová. Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. júna (TASR) - Obavy z toho, že politická neistota po britských parlamentných voľbách negatívne zasiahne spotrebiteľské výdavky, ovplyvnila na akciovom trhu ceny britských maloobchodných a stavebných spoločností.Aj keď hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 zaznamenal rast, keďže ho nahor potiahli firmy, ktoré svoje tržby generujú v dolároch, domáca odevná sieť Next a realitná spoločnosť Barratt Developments nečakaný výsledok volieb tvrdo pocítili. Konzervatívna strana pod vedením Theresy Mayovej namiesto posilnenia svojej pozície v skutočnosti stratila v Dolnej snemovni väčšinu. To Mayovej skomplikuje pozíciu v budúcich rokovaniach s Bruselom o odchode Británie z EÚ. Kurz libry zareagoval poklesom.povedal analytik Nicholas Hyett v reakcii na pokles kurzu libry. Ten spočiatku klesol z 1,2950 USD/GBP až na 1,2635 USD/GBP. Neskôr sa mierne zotavil na 1,2755 USD/GBP. Pokles kurzu libry síce nie je taký dramatický ako po oznámení výsledkov referenda v júni minulého roka, keď tesná väčšina Britov rozhodla o odchode svojej krajiny z EÚ (kurz libry vtedy klesol z 1,50 USD na 1,33 USD), napriek tomu to zákazníci pocítia, keďže dovoz tovarov sa predraží.Podľa Hyetta na to doplatia firmy, ktoré tržby alebo ich väčšinu generujú na britskom trhu.povedal s tým, že Briti si tak v menšej miere budú môcť dovoliť investovať do väčších položiek ako napríklad renovácia domu, ale aj do nákupov luxusnejšieho tovaru.Výsledok volieb sa tak odrazil na cene akcií stavebných firiem ako Taylor Wimpey alebo Persimmon, kde pokles dosiahol okolo 5 %. Klesla aj cena akcií maloobchodných odevných reťazcov. V prípade firiem Next a Marks and Spencer dosiahol pokles okolo 3 %. V približne rovnakom rozsahu klesla aj cena akcií bánk, ktoré sú orientované najmä na britský trh, ako Lloyds a RBS.