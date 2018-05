Obavy z vývoja v Taliansku majú negatívny vplyv na burzy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 29. mája (TASR) - Nárast obáv z politického vývoja v Taliansku má negatívny vplyv na burzy po celom svete.Kľúčový nemecký index Dax v utorok stratil 1,53 % a uzavrel na úrovni 12.666,51 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 klesol o 1,56 % na 3428,14 bodu a kľúčový francúzsky index CAC 40 sa znížil o 1,29 % na 5438,06 bodu. Taliansky index FTSE MIB padol o 2,65 % na 21.350,88 bodu.Po otvorení prudko oslabila aj Wall Street. Dow Jones Industrial Average sa o 19.06 SELČ nachádzal so stratou 1,72 % na úrovni 24.326,21 bodu. Širší S&P 500 klesol o 1,37 % na 2684,03 bodu a Nasdaq Composite o 0,83 % na 7372,45 bodu.Prípadné predčasné voľby v Taliansku na jeseň by mohli znamenať ďalšie posilnenie pravicovo-populistickej strany Liga Severu rovnako ako protisystémového Hnutia piatich hviezd, myslí si expert BayernLB Johannes Mayr.dodal Mayr.napísal analytik firmy CMC Markets Jochen Stanzl. Thomas Altmann zo spoločnosti QC Partners hovoril o prvých, a to predovšetkým na dlhopisovom trhu, na ktorom pokračoval výpredaj talianskych vládnych dlhopisov. Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov sa dostali najvyššie od roku 2014.